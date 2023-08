Roma gelata: il ko cambia i piani, tutto da rifare

Inizio di campionato con il calciomercato che ancora incombe per molti club di Serie A. Un recente infortunio potrebbe compromettere una trattativa che sembrava ben avviata

Sono passati quasi due mesi dall’inizio del calciomercato e la Roma non è riuscita ancora a centrare il grande obiettivo della sessione estiva, ovvero l’acquisto di un centravanti in sostituzione di Tammy Abraham.

L’attaccante inglese sarà assente almeno fino a fine anno per il grave infortunio al ginocchio rimediato nel corso del match contro lo Spezia, disputato nell’ultima giornata dello scorso campionato.

Da allora, sono stati tanti i profili accostati alla Roma per sostituire Abraham. Da Morata a Scamacca, passando per Willian José e Nzola, tanti gli approcci di Tiago Pinto ma nessun acquisto per Mourinho. L’allenatore portoghese, mai banale nelle sue dichiarazioni, ha esternato tutta la sua insoddisfazione a riguardo nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Salernitana.

“La situazione la conosciamo tutti – ha commentato amaramente Mourinho – da quando abbiamo perso Tammy il 4-5 giugno, non abbiamo fatto nulla per risolvere la situazione.” Poi, come suo solito, un’altra dichiarazione a effetto a ribadire il momento di stallo sul mercato: “Ai tifosi chiedo di giocare con noi da attaccanti. Abbiamo davvero bisogno di loro.”

Roma, si complica tutto: l’obiettivo può sfumare

Da inizio agosto, c’è un nome per l’attacco che viene costantemente avvicinato alla Roma, quello di Duvan Zapata. La trattativa con l’Atalanta non si sblocca a causa della mancata intesa sulla formula del possibile trasferimento. I giallorossi insistono per un acquisto in prestito con obbligo di riscatto vincolato a determinati condizioni. L’Atalanta (e lo stesso giocatore), invece, non si smuovono dal proposito di una cessione a titolo definitivo.

La trattativa tra la Roma e l’Atalanta ora potrebbe subire una brusca, e chissà definitiva, interruzione. Nel corso di un’amichevole disputata dall’Atalanta, in settimana, contro una formazione delle giovanili, El Bilal Touré, l’attaccante maliano prelevato dall’Almeria per 30 milioni, ha subito un gravissimo infortunio.

Il centravanti, sostituito designato di Hojlund passato al Manchester United, ha riportato una rottura del tendine del retto femorale destro. Una diagnosi impietosa alla stregua dei tempi di recupero previsti in 3-4 mesi, una stima purtroppo provvisoria considerato che, come si legge nel comunicato dell’Atalanta, Touré dovrà sottoporsi ad ulteriori e approfondite valutazioni per certificare l’entità della lesione.

Una batosta pesantissima per l’Atalanta che condizionerà, inevitabilmente, anche le strategie di mercato del club nerazzurro. Con tutta probabilità, infatti, saranno bloccate le cessioni di Muriel (per il quale si è fatto avanti il Monza) e dello stesso Zapata. Se così fosse, la Roma dovrà virare su altri obiettivi. Il tempo però stringe e le alternative per Tiago Pinto non sono molte.