Inter: scoppia il caso, rottura con la società

Sembrava un momento felicissimo per il giocatore e l’Inter, ma ora arrivano aggiornamenti per la situazione che riguarda il calciatore che sembrano entrati in rottura totale.

Ora le cose andavano per il meglio che il giocatore e il club potrebbero avere dei nuovi e seri problemi ad inizio stagione, bisognerà provare a risolvere il prima possibile questa vicenda.

Momento particolare per il club che è pronto ad un calendario ricco di impegni e dove avrà bisogno di tutti i giocatori possibili per affrontare tutte le partite in programma.

Inter: scoppia un nuovo caso

Irritazione da parte dei dirigenti dell’Inter nei confronti del calciatore sudamericano. Perché la situazione si è complicata in questi ultimi giorni quando ancora un episodio potrebbe aver fatto distaccare i due club.

Problemi di anemia e delle emoglobine per il giocatore che non ha ascoltato i consigli della società e adesso c’è la sensazione che possa scoppiare un nuovo caso per l’Inter. Molto dipenderà da come le parti affronteranno la situazione.

Inter: rottura con Sanchez?

Dopo la rottura dello scorso anno, che ha allontanato il giocatore cileno per approdare poi al Marsiglia, alla fine quest’anno come colpo last minute è tornato Alexis Sanchez nuovamente all’Inter per affrontare questa stagione appena iniziata.

Il giocatore cileno però ora ha fatto sorgere nuovi problemi che si starebbero alimentando in queste ore, con Alexis Sanchez e l’Inter che possono arrivare ad una nuova rottura. Perché il giocatore che non era al meglio della forma ha deciso di lasciare lo stesso Milano per approdare in ritiro con la Nazionale cilena. Come ha riportato Sportmediaset però il club aveva chiesto al giocatore di restare dopo un consulto con lo staff medico.

Dopo aver saltato la partita con l’Uruguay il giocatore sarà a disposizione per giocare uno spezzone con la Colombia e questo non piace all’Inter che riteneva opportuno, invece, che Sanchez fosse rimasto a Milano.

Inter: Sanchez pronto ad un nuovo addio

Momento complicato per l’Inter riguardo questa vicenda con Alexis Sanchez perché la società potrebbe seriamente prendere una decisione forte con il giocatore per una nuova separazione in vista dei prossimi mesi.

Bisognerà capire se il caso rientrerà o se ci sarà una possibilità di dirsi nuovamente addio nel mese di gennaio, quando riaprirà la sessione di calciomercato, questa volta quella invernale che potrebbe ancora una volta cambiare il futuro di Sanchez.