Accordo e firma: via libera Juve alla Roma

La Roma vede avvicinarsi un colpo di mercato con la Juventus che si ritira di fatto dalla corsa ad un obiettivo di entrambe.

Club già proiettati al 2024 per quello che riguarda il calciomercato dopo la chiusura ufficiale delle trattative dello scorso 1 settembre. Arrivano buone notizie per la Roma, pronta a battere la concorrenza delle rivali.

La fine del calciomercato estivo ha chiuso la sessione di trattative ufficiale ma i club non hanno intenzione di fermarsi guardando con interesse a quelli che possono essere i colpi per il prossimo campionato. La Roma sa già quali saranno i ruoli sui quali intervenire in vista di giugno ed in questo senso giungono buone notizie con i giallorossi pronti a superare la concorrenza delle rivali e della Juventus in particolare.

La Roma appare più vicina a Marco Carnesecchi. Il portiere classe 2000 è stato a lungo cercato dai giallorossi durante i mesi di luglio ed agosto senza però chiudere l’affare con i capitolini che sono rimasti con la coppia di estremi difensori dello scorso campionato: Rui Patricio e Svilar.

Calciomercato Roma, vicino il colpo Carnesecchi per il 2024

Ma non c’è soltanto la Roma sul giovanissimo Carnesecchi, da molti considerato il futuro dei numeri 1 italiani. Il portiere classe 2000 è anche un obiettivo della Juventus che però in queste ultime ore starebbe valutando in maniera decisa il rinnovo di contratto di Szczesny.

L’estremo difensore polacco classe 1990 vedrà terminare il proprio accordo con i bianconeri nel giugno del 2024 ma il club avrebbe già preso i primi contatti per allungare la carriera dell’ex Roma in bianconero. Una mossa che di fatto escluderebbe la Juventus dalla corsa al portiere ex under 21.

Con la Juventus fuori dai giochi per la Roma ci sarebbe campo libero per arrivare a Carnesecchi anche se il Milan segue con attenzione la situazione. I rossoneri infatti potrebbero dover fare i conti con la grana Maignan. Il giocatore della nazionale francese infatti potrebbe essere sacrificato per fare cassa durante la prossima estate vista anche la sua volontà di tornare al PSG.

Roma che quindi è chiamata a provare ad accelerare le operazioni con l’Atalanta per provare ad assicurarsi il cartellino di Carnesecchi, magari già dal mercato di gennaio andando ad anticipare le mosse delle rivali. In questo senso va visto anche il mancato rinnovo di contratto di Rui Patricio con il portoghese che è in scadenza di contratto alla fine di questo campionato e non rinnoverà con i giallorossi, pronto a tornare in patria per la conclusione della carriera.