Inter, si chiude l’acquisto: è stato trovato l’accordo

A lavoro le società italiane e il calciomercato sembra sbloccarsi da un momento all’altro nel migliore dei modi per tutti i club che stanno facendo rinforzi e c’è anche l’Inter.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano grazie alle notizie di mercato che circolano e ora c’è una conferma molto importanti in merito ai movimenti delle big italiane attive per provare a rinforzarsi ad ogni costo e cercare di dare una svolta alla stagione. Tutte sanno che c’è possibilità di andare a migliorare e perfezionare la rosa e anche la squadra Campione d’Italia in carica può fare qualcosa, soprattutto dopo che l’Inter ha perso la Supercoppa Italiana e dovuto fare i conti con i tanti infortuni.

Il club è pronto ad andare a muovere qualcosa perché ci sono alcuni giocatori scontenti e altri che sarebbero felicissimi di arrivare. Allo stresso tempo ci sono delle notizie molto importanti di calciomercato che possono riguardare il trasferimento di un nuovo giocatore all’Inter perché in queste ore è appena stata formulata l’offerta ufficiale che può cambiare il suo futuro.

Calciomercato Inter: pronto il trasferimento

Ci sono delle novità molto importanti che arrivano e riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono delle notizie di calciomercato che possono cambiare la rosa dell’Inter e non solo perché si parla di uno scambio in Serie A.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché si parla della possibile cessione di Davide Frattesi alla Roma con il calciatore dell’Inter che ha chiesto di andare via e ora c’è il forte desideroso di tornare alla Roma e anche di cercare di ritrovare continuità di prestazioni.

Occhio a quello che può quindi accadere da un momento all’altro perché si parla della concreta possibilità che alla fine possa arrivare la cessione di Frattesi dell’Inter alla Roma con il club giallorosso pronto a girare Cristante ai nerazzurri per far abbassare la valutazione alta di 45 milioni di euro.