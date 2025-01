Napoli, addio Kvaratskhelia: Conte ha scelto il sostituto

Tutto pronto per l’addio di Khvicha Kvaratskhelia che è pronto a lasciare Napoli e trasferirsi in un nuovo club già in questo mercato di gennaio, con il suo sostituto pronto.

Manovre in corso in casa Napoli perché ci siamo ormai per la cessione di Kvaratskhelia che a sorpresa può arrivare già in questo mercato di gennaio. Una scelta davvero inaspettata che nessuno aveva preso in considerazione, perché adesso ci sono conferme che riguardano quello che sarà l’addio del talento e campione georgiano dal campionato italiano per andare a giocare in una nuova squadra.

Ci sono conferme che riguardano ora la possibile cessione di Kvaratskhelia che lascerà il Napoli per giocare con una nuova squadra. Su tutti c’è il PSG pronto a mettere le mani sul giocatore nelle prossime ore con una maxi offerta che può raggiungere gli 80-90 milioni di euro e che il club ha voglia di andare a definire l’affare subito anticipando anche la concorrenza visto che si è parlato di Liverpool e Chelsea nelle ultime ore.

Calciomercato Napoli: scelto il sostituto di Kvaratskhelia

Situazione clamorosa quella che si è venuta a creare nel Napoli che è pronto a vendere Kvara e prendere il sostituto in attacco per accontentare l’allenatore Antonio Conte che ha esigenze importanti per rinforzare la rosa del club che allena.

Antonio Conte è pronto a dare anche il suo ok definitivo per la cessione di Kvaratskhelia da Napoli dopo aver spinto in maniera decisa per tenerlo in rosa quest’estate quando si era presentato il PSG alla porta del club azzurro con una ricca offerta. Adesso ci sono però delle nuove notizie in merito a quello che può essere il futuro del calciatore georgiano.

Secondo quanto riportato da Sportitalia non ci sono dubbi e con la cessione di Kvaratskhelia al PSG Conte vorrebbe al Napoli Chiesa che può essere un vero affare visto che il Liverpool è disposto a lasciarlo andare subito.