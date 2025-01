Esonerato prima della partita: arriva Paulo Fonseca, colpo di scena

Incredibile svolta per la società, che ha deciso di esonerare l’allenatore poco prima della partita. Una scelta incredibile che ha trovato il dissenso anche da parte dei tifosi. Adesso si attende il nome del successore, con Fonseca pronto a tornare.

Una notizia che era già nell’aria e che adesso è diventata anche ufficiale. La proprietà si presenta in questo modo ai nuovi tifosi, con un cambio inaspettato per le modalità, visto che arriva a poche ore dal calcio d’inizio della partita.

Una scelta incredibile che sta facendo discutere. Gli addetti ai lavori sono sorpresi da questa presa di posizione del club, che ha usato il pugno duro contro il mister, protagonista fino a questo momento di una stagione davvero deludente.

C’è tanto clamore dopo la decisione del club di mandare via il tecnico, che era stato messo in discussione dopo gli ultimi risultati negativi della squadra.

A far discutere maggiormente i tifosi sono le modalità, visto che il mister è stato mandato via nel giorno della partita di Coppa.

Una scelta forte ed una punizione troppo severa per l’allenatore, che non avrà l’occasione per salutare i propri tifosi.

Esonero ufficiale: Fonseca può tornare subito in panchina

Arriva l’esonero per l’allenatore dell’Everton, cacciato in malo modo dai Friedkin. La notizia era già nell’aria da giorni, con diverse voci provenienti dall’Inghilterra che davano per scontato la scelta della società di mandare via il tecnico.

La situazione in classifica, per la società di Liverpool, è davvero terrificante e lo spettro della retrocessione ha spinto il club a prendere un nuovo allenatore.

I Friedkin, che si sono insediati da qualche settimana, si sono fatti riconsocere anche in Premier con l’esonero di Sean Dyche che è stato mandato via a poche ore dalla partita di FA Cup contro il Peterborough.

Adesso si apre la caccia al successore, con Paulo Fonseca – che ha già lavorato con i Friedkin alla Roma – che può essere un serio candidato per la panchina dell’Everton.

Nuovo allenatore Everton: Allegri, Fonseca, Sarri e Moyes in lizza

Sedicesimi in classifica, l’Everton nelle ultime undici ha vinto sola una partita. L’esonero era nell’aria per il tecnico Dyche che è stato mandato via a poche ore dalla sfida di Coppa.

Intanto, spuntano già i nomi relativi ai possibili successori. La dirigenza inglesa, infatti, sta valutando una serie di candidature per la panchina dell’Everton. In lista ci sono: Allegri, Fonseca, Sarri e anche David Moyes, che ha già allenato la squadra tra il 2002 e il 2013.

L’altra suggestione porta all’ex ct dell’Inghilterra Southgate e all’allenatore del Brentford Thomas Frank. La decisione, adesso, sarà preso dai Friedkin che dopo la Roma si ritrovano a gestire un’altra situazione particolare con la scelta del prossimo tecnico che sarà decisiva per il futuro dell’Everton.