Mancini in Serie A, UFFICIALE: cifre dimezzate

Roberto Mancini pronto a tornare in Serie A, oramai non ci sono più dubbi: cifre dimezzate, gli ultimi aggiornamenti

Tra gli allenatori svincolati di lusso, di questa stagione, spicca sicuramente il nome di Roberto Mancini. Da poche settimane il manager jesino ha deciso, dopo poco più di un anno, di abbandonare l’importante e ricco progetto dell’Arabia Saudita come commissario tecnico della Nazionale. Troppi i risultati negativi che ha ottenuto l’allenatore e ben troppe erano le aspettative, della Federazione, nei suoi confronti.

In questo momento si sta godendo un periodo di riposo, anche se le chiamate da parte di un top club potrebbero arrivare da un momento all’altro. Questo lo sa molto bene. Addirittura si era ipotizzato anche un clamoroso ritorno in Serie A. Un campionato che conosce molto bene dopo essersi accomodato sulla panchina di Fiorentina, Lazio e Inter (in due occasioni).

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di ‘Striscia la Notizia’ l’ex ct della Nazionale azzurra si è detto molto dispiaciuto di aver interrotto il rapporto lavorativo con i sauditi. Allo stesso tempo, però, non vede l’ora di rimettersi nuovamente in gioco. Questa volta, però, su una panchina di un club. Ed è pronto a farlo a distanza di sei anni dall’ultima volta.

Mancini, clamoroso ritorno in Serie A: non ci sono più dubbi

Un suo ritorno in Serie A non è assolutamente da escludere e da scartare. Anche perché conferme importanti arrivano direttamente da uno dei siti di scommesse più importanti del nostro Paese come la Snai. La quota di un suo possibile arrivo si è dimezzata in maniera decisiva: da 10.00 fino ad arrivare addirittura a 5.00. Non su una panchina qualunque, ma su quella di un club che sta ottenendo risultati molto negativi.

Stiamo parlando della Roma che, dopo l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric, non ha cambiato le cose. Anzi, per i tifosi (sui social) sono andate addirittura a peggiorare. Le sconfitte rimediate dal manager croato hanno fatto perdere la pazienza ai sostenitori giallorossi che ne chiedono l’immediato esonero. La dirigenza, dopo il pareggio rimediato in Belgio in Europa League, continua a dargli fiducia.

Anche se le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Nel caso in cui Juric dovesse ricevere il “benservito” il primo nome come possibile sostituto è proprio quello di Roberto Mancini che, già in passato, era stato accostato proprio ai “lupacchiotti”. Ma non se ne fece mai nulla. Adesso, però, la questione è diversa.