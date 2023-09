Intreccio in Serie A, nuovo portiere per Mourinho

La Roma si guarda intorno per cercare un nuovo portiere in ottica futura con la società che pensa ad un estremo difensore italiano.

L’inizio di campionato di Rui Patricio non è stato dei più positivi e la Roma è già al lavoro per cercare un’alternativa per la propria porta.

Non convince a pieno nemmeno la scelta Svilar con l’ex Benfica che non ha brillato quando è stato chiamato in causa e difficilmente riuscirà a scalzare il portoghese nel ruolo da titolare. Possibile quindi che il classe 1999 verrà mandato in prestito per giocare con continuità da gennaio mentre la società capitolina è pronta ad intervenire provando a portare a disposizione di José Mourinho un portiere italiano che conosca già bene il nostro campionato.

Molto dipenderà da quello che sarà il prosieguo della stagione con Rui Patricio che sembra però destinato a salutare a fine campionato. Il portoghese è infatti in scadenza di contratto con i giallorossi che non sembrano intenzionati a prolungare con l’ex Sporting CP che dirà quindi addio alla capitale a costo zero. La Roma con ogni probabilità cambierà completamente la propria coppia di portieri per la prossima stagione e ci sono buone possibilità che uno dei due sia proprio il portiere di cui vi parleremo.

Calciomercato Roma, nuova idea per la porta

I giallorossi avrebbero messo nel mirino Alessio Cragno. Passato in estate al Sassuolo, il classe 1994 sta vivendo un altro inizio di stagione in panchina. Dopo aver vissuto un’annata da rincalzo di Di Gregorio, al momento per i neroverdi rappresenta il vice Consigli.

Se le cose non dovessero cambiare entro gennaio, non è da escludere che Cragno possa cambiare maglia in vista della seconda parte di stagione. L’ex Cagliari è infatti un profilo che piace alla Roma che già in passato lo cercò quando il portiere era nel giro della nazionale affermandosi come uno dei migliori del nostro campionato. L’annata in panchina al Monza e l’inizio da rincalzo al Sassuolo hanno abbassato le sue quotazioni ma non la stima da parte del club giallorosso.

Se il Sassuolo dovesse decidere di proseguire con Consigli tra i pali per tutto il campionato, difficilmente si opporrebbe ad un suo addio a stagione in corso. La Roma lo accoglierebbe a braccia aperte mettendo a disposizione di Mourinho un portiere di esperienza ed un’alternativa di livello a Rui Patricio. I due club dovrebbero però poi trattare con il Monza che è il proprietario del cartellino, ceduto in estate agli emiliani in prestito con diritto di riscatto.

