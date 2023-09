Il bomber della Serie A al Napoli: che colpo degli azzurri

Il Napoli mette gli occhi sul bomber della Serie A: colpo a sorpresa per gli azzurri in attacco per le prossime stagioni.

Il campionato del Napoli con il tricolore sul petto non è partito nel migliore dei modi. Al termine di una campagna acquisti non certo indimenticabile, gli azzurri si sono presentati ai nastri di partenza con i favori del pronostico, ma dopo due buone vittorie nelle prime due giornate, al primo scontro diretto sono caduti malamente in casa contro la Lazio di Sarri.

Uno scivolone che ha scatenato un piccolo campanellino d’allarme nell’ambiente, ma non ha minimamente smosso la società. A quanto pare il club continua infatti a lavorare per il presente e per il futuro così come ha sempre fatto, e starebbe già pianificando le prossime mosse di mercato, alcune anche sorprendenti: nel mirino degli azzurri ci sarebbe infatti anche un bomber della Serie A.

Non che l’attacco a disposizione di Garcia sia scoperto in questo momento. Con Victor Osimhen ancora in azzurro, e probabilmente vicino al rinnovo, e con Simeone riscattato dal Verona, senza considerare un Raspadori in grado di muoversi abilmente anche come centravanti, la batteria di prime punte resta di alto livello per il Napoli.

Ma De Laurentiis e Meluso sanno bene che nel calcio tutto può cambiare da un momento all’altro, e non vogliono certo farsi trovare impreparati. Per questo motivo, in vista del prossimo anno, avrebbero deciso di analizzare da vicino un attaccante che in questo inizio di campionato sta mostrando ottime cose in Serie A, pronti a sferrare il colpo decisivo dovesse presentarsene l’occasione.

Napoli, arriva un nuovo bomber: è l’attaccante che sta stupendo la Serie A

Il campionato è iniziato solo da tre giornate, ma alcuni attaccanti sono già riusciti a mettersi in mostra, in alcuni casi confermando il trend straordinario delle ultime annate, in altri candidandosi al titolo di rivelazione dell’anno. Se sul fatto che Lautaro Martinez e Giroud potessero ancora essere protagonisti in questa stagione i dubbi erano pochi, nessuno, se non forse Pantaleo Corvino, avrebbe scommesso su un possibile exploit di Nikola Krstovic.

Il centravanti montenegrino, arrivato in questa estate dal Dunajská Streda, squadra che milita nel campionato slovacco, ha impiegato poco tempo per ambientarsi a Lecce e ha dimostrato fin da subito di poter fare la differenza anche in un campionato altamente competitivo come la Serie A.

Con due gol in due partite, contro la Fiorentina e la Salernitana, Krstovic è riuscito a stupire i tifosi giallorossi. Classe 2000, dotato di una discreta tecnica ma soprattutto di un ottimo colpo di testa, grazie anche al metro e 85 di altezza, in soli 88 minuti di Serie A è stato in grado di entrare rapidamente nel cuore dei supporter salentini e di accendere i riflettori di molte delle più importanti squadre del nostro campionato.

Tra queste, ovviamente, anche il Napoli, da sempre molto attento ai calciatori giovani, di talento, di prospettiva e in grado di imporsi nelle squadre medio-piccole. Che possa diventare proprio lui il nuovo bomber azzurro per la prossima stagione in caso di partenza di uno degli attuali attaccanti partenopei?

