Inzaghi rinnova e saluta l’Inter: due offerte milionarie

L’Inter ha annunciato il rinnovo di Inzaghi negli scorsi giorni, ma il tecnico piacentino potrebbe comunque abbandonare la nave nerazzurra

Schiacciasassi. La partenza dell’Inter in campionato è stata più che positiva, con la truppa nerazzurra che ha dato la netta sensazione di essere quasi ingiocabile. I nuovi acquisti si sono integrati subito nel migliore dei modi e la squadra gira alla grande.

Tre vittorie su tre partite, punteggio pieno in classifica e zero gol subiti. La parola chiave è equilibrio: sembrava che i vari addii pesanti potessero compromettere l’ottimo lavoro svolto da mister Inzaghi durante la scorsa stagione, invece il trainer piacentino sta continuando a dimostrare di essere pienamente all’altezza delle aspettative. Non a caso, la società meneghina ha pensato bene di prolungare il suo contratto di un anno, fino al 2025.

Da entrambe le parti c’è sempre stata la volontà di proseguire insieme e l’annuncio del prolungamento è soltanto un’altra testimonianza della fiducia totale da parte del club lombardo nei confronti dell’allenatore ex Lazio. Di certo, il cammino sublime in Champions League ha fatto la differenza, dato che in Serie A la ‘Beneamata’ si era resa protagonista di numerosi scivoloni.

Per giunta, Inzaghi aveva già buttato via uno Scudetto nel corso della sua avventura interista, quello finito nella bacheca del Milan targato Stefano Pioli. Nonostante ciò, la proprietà a firma Zhang non ha mai messo in dubbio la posizione del tecnico 47enne, il quale comunque ha ottenuto due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe battendo in un paio di occasioni gli acerrimi rivali della Juventus.

In finale di Champions, invece, Lautaro Martinez e compagni hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla super armata guidata da Guardiola, ma la prestazione c’è stata eccome. Ecco che Inzaghi potrebbe finire nel mirino di qualche importante compagine straniera, proprio per via della sua spiccata abilità in territorio europeo.

Inter, sirene estere per Inzaghi: ‘minacce’ da Liga e Premier

Entrando più nello specifico, sembra che siano già avvenuti dei sondaggi provenienti da Liga e Premier League. Gli allenatori italiani godono sempre di un grande apprezzamento all’estero e Inzaghi è riuscito a guadagnarsi un’ottima reputazione in ambito internazionale.

Eventuali proposte milionarie potrebbero spingere il trainer di Piacenza a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di un abbandono della nave nerazzurra. A maggior ragione se dovesse conquistare lo Scudetto quest’anno, poi diventerebbe complicato trovare nuove motivazioni in quel di Milano. Ma chi potrebbe puntare su di lui? Attenzione, in particolare, all’Atletico Madrid, che al termine della stagione in corso potrebbe davvero chiudere l’era Simeone.

Inoltre, il direttore sportivo dei ‘Colchoneros’ è il 52enne bresciano Andrea Berta. Per l’Inter non sarebbe semplice opporre resistenza alla capacità di spesa degli spagnoli, sebbene Inzaghi ora percepisca un ingaggio da 5,5/6 milioni di euro netti bonus compresi. Ma l’adeguamento della società meneghina potrebbe non bastare.

