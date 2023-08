“Io o Bonucci”, svelato il clamoroso retroscena sull’addio

Il nome di Leonardo Bonucci è al centro di numerose polemiche in quest’ultimo periodo: spunta un retroscena clamoroso sull’addio.

Il difensore della Juventus è uno dei calciatori più chiacchierati del momento e il suo futuro potrebbe cambiare da un giorno all’altro. Con la Juve ha avuto problemi sin dall’inizio della stagione e non è certo che riuscirà a trovare una soluzione prima dell’inizio del campionato. Ha avuto un alterco diplomatico con Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli che gli hanno comunicato il nuovo progetto bianconero e la sua assenza per il futuro.

Ci sono ancora molte difficoltà nell’estate di Bonucci e ora ne è emersa un’altra che rischia di compromettere ancor di più il futuro del difensore.

Bonucci fuori dai progetti della Juventus: spunta un problema

Leonardo Bonucci sta vivendo un momento estremamente complicato dal punto di vista professionale. Ha dato tutto ciò che poteva alla Juventus ma non è considerato una leggenda del club bianconero per l’addio nel 2017 per accettare la corte del Milan, salvo poi tornare appena una stagione dopo nella sua casa piemontese.

L’estate di Bonucci alla Juventus è iniziata malissimo. Qualche settimana fa Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli gli hanno comunicato l’esclusione dai progetti tecnici della Juve. Il difensore e capitano della squadra fino alla passata stagione, non ha accolto volentieri questo annuncio e ha puntato i piedi.

I problemi di Bonucci, però, non si fermano alla Juventus e ora è spuntata un’altra pista problematica che rischia di macchiare gli ultimi anni della sua carriera.

Bonucci, problemi anche con l’Italia: le ultime

Per Leonardo Bonucci i problemi in questa stagione non terminano alla Juventus. Per i bianconeri non è più importante ed è stato chiamato alla scelta di una nuova squadra. Nelle idee del difensore romano c’è la volontà di continuare ancora in Serie A per potersi giocare l’utimo Europeo della sua carriera con la fascia al braccio in Germania (e da Campione d’Europa in carica).

Ma anche in Nazionale ci sono stati dei problemi con Leonardo Bonucci e la sua possibile convocazione. Con Roberto Mancini è sempre stato importante, sia in campo che nello spogliatoio, ma c’è anche chi non accettava il suo ruolo.

Stiamo parlando di Alberico Evani, ormai ex collaboratore di Roberto Mancini che ha detto addio proprio a causa di Leonardo Bonucci.

Italia, addio Evani per “colpa” di Bonucci

Secondo Il Giornale, alla base dell’addio di Chicco Evani alla Nazionale ci sarebbero anche delle divergenze di opinioni con Roberto Mancini circa la convocazione di Leonardo Bonucci.

Prima delle convocazioni in vista delle due sfide di Nations League, c’è stata la una riunione interna allo staff per valutare i tagli dopo il pre-raduno in Sardegna e Chicco Evani aveva espresso le proprie perplessità sull’utilità di confermare Leonardo Bonucci e di rinunciare a Manuel Locatelli. Per Mancini, invece, Bonucci era imprescindibile, e si è arrivati alla rottura definitiva.