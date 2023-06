“Ipotesi concreta”: Vlahovic al Bayern, le cifre dell’affare

Il destino del centravanti serbo appare segnato: il Bayern Monaco apre alla trattiva, Juventus avvertita.

La Juventus si appresta a vivere una grande rivoluzione sia dal punto di vista della rosa che in termini societari. Non si attende altro che l’ufficialità del nuovo direttore sportivo e poi si potrà partire per cercare di mettere una toppa a una rosa evidentemente in difficoltà.

Certo sarà l’addio di Angèl Di Maria, mentre si discute del destino di Adrien Rabiot, Moise Kean e, in ultimo, Wojciech Szczęsny. Nomi sui quali la Vecchia Signora aveva intenzione di costruire un futuro radioso, ma che in realtà hanno maturato la convinzione di voler lasciare la nave bianconera a causa soprattutto del mancato approdo in Champions League.

Oltre ai nomi prima menzionati, ce ne sarebbe un altro, ovvero quello di Dusan Vlahovic, il cui destino a Torino sembra segnato dopo un paio di stagioni vissute sottotono nonostante tutto l’impegno mostrato negli allenamenti e in campo.

Juventus, futuro Vlahovic: il Bayern Monaco apre alla trattativa

Non è un mistero che Vlahovic piaccia a diversi club europei che in questo momento hanno bisogno di un nuovo centravanti. E contemporaneamente è nota la volontà della Juventus di incassare cifre più alte possibili per sopperire alla mancanza degli introiti europei dovuti al non accesso alla prossima Champions. Ebbene, in un tale contesto di deficit monetario, la Vecchia Signora potrebbe sacrificare uno dei suoi calciatori più richiesti sul mercato.

Dusan Vlahovic era sbarcato a Torino quasi due stagioni fa con tutt’altre intenzioni, ossia diventare il centravanti del futuro sul quale costruire un’intera squadra. Così non è stato, sia per colpa sua che per un sistema di gioco, quello proposto da Massimiliano Allegri, che lo vede isolato e non al centro dell’azione. L’ultimo anno è stato poi devastante da questo punto di vista con il serbo che ha mostrato una piccolissima percentuale del suo potenziale offensivo.

Il Bayern Monaco sarebbe una delle società più interessate al centravanti ex Fiorentina in quanto avrebbe la necessità di tesserare un attaccante puro, un classico numero 9 per intenderci, che ora manca in rosa. Tobias Altschaffl, giornalista della Bild, ai microfoni di TvPlay_CMIT ha parlato di “ipotesi concreta” e ha confermato la veridicità delle voci che vedono i bavaresi interessati al serbo. Ha detto inoltre che egli rientra nei parametri del club, a differenza di altri nomi sondati, tra i quali spicca quello di Harry Kane, che hanno un’età piuttosto avanzata. Inoltre Vlahovic, rispetto agli altri attaccanti messi in lista dai tedeschi, sarebbe il meno costoso.

La Juventus valuta il serbo almeno 70-80 milioni di euro, il Bayern Monaco vorrebbe scendere a 50-60 milioni di euro più eventuali bonus e contropartite tecniche. Vedremo se la trattativa andrà avanti.