Clamoroso Allegri: resta in Italia dopo l’addio

Addio alla Juve ma non alla Serie A: Allegri resta in Italia e lo fa su un’altra grande panchina

Una stagione disastrosa per la Juventus, l’ennesima dopo quella dello scorso anno. Male in campionato, malissimo in Champions League. E non è riuscita a salvare l’annata nemmeno con la Coppa Italia e l’Europa League, in entrambi i casi eliminata in semifinale.

Massimiliano Allegri, tornato in bianconero due anni fa, non è riuscito in nessuno dei suoi obiettivi: non ha valorizzato i giocatori, non ha dato un’identità alla squadra e, soprattutto, non ha vinto alcun trofeo. Una vera e propria aggravante per una società come la Juve che fa del motto “Vincere è l’unica cosa che conta” il suo credo da sempre. Max continua a ribadire che ha voglia di continuare, ma il suo futuro sulla panchina bianconera è fortemente in bilico, soprattutto se dovesse arrivare Giuntoli come direttore sportivo – che giustamente vorrà scegliere lui il nuovo allenatore. L’addio alla Juve, però, potrebbe non per forza significare l’addio alla Serie A. È in piedi infatti una clamorosa ipotesi per una sua permanenza nel nostro campionato.

Allegri ‘tradisce’ la Juve: nuova panchina in Serie A

Il percorso di Allegri alla Juve è a tratti (e con le dovute proporzioni) molto simile a quello di un altro allenatore di una squadra italiana. Si tratta di José Mourinho, che in due anni alla Roma non è riuscito a centrare l’obiettivo: la qualificazione in Champions League.

Il primo anno l’ha chiuso al sesto posto (con la vittoria della modesta Conference League). Il secondo, cioè quello ancora per poco in corso, rischia addirittura di chiuderlo al settimo se non dovesse vincere contro lo Spezia all’ultima giornata. L’allenatore, di comune accordo con la squadra, ha deciso di puntare tutto sull’Europa League, ma purtroppo è andata male. In finale ha avuto la meglio il Siviglia ai calci di rigore dopo 150′ di partita (in cui si è giocato davvero poco a calcio). Dopo la sconfitta, oltre al solito show contro l’arbitro, il tecnico portoghese ha messo in dubbio il suo futuro in giallorosso. Ed è qui che entra in gioco Allegri.

In caso di addio di Mourinho, infatti, la Roma potrebbe provare a convincere l’attuale allenatore della Juventus. Gli ingaggi dei due allenatori sono molto simili ma in questo caso i giallorossi potrebbero chiedere al tecnico livornese di abbassare un po’ la cifra, magari proponendo un contratto più lungo. Un’ipotesi da non scartare per i capitolini che si aggiunge alle altre, in particolar modo una: Antonio Conte (uno dei preferiti di Tiago Pinto e della proprietà). I tifosi, invece, se proprio devono fare a meno del portoghese, hanno già deciso: il ritorno di Daniele De Rossi, dopo l’esperienza con l’Italia e la SPAL.