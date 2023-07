Roma, fissate le visite mediche: un altro colpo per Mourinho

C’è l’annuncio riguardo l’arrivo in giallorosso del calciatore. Un altro colpo per la Roma e Josè Mourinho che molto presto l’accoglierà in ritiro.

Roma scatenata. Tra i club italiani il giallorossi sono quelli che hanno chiuso più operazioni di calciomercato. Dopo Ndicka, Aouar e il ritorno di Diego Llorente, Tiago Pinto ha definito anche un altro acquisto. Il calciatore è atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Il calciatore è atteso in Italia nel weekend per sottoporsi alle visite mediche di rito con la Roma. Un altro acquisto per Mourinho che molto presto accoglierà in ritiro il calciatore che sarà subito a disposizione dello Special One. Di comune accordo con Tiago Pinto, la società ha deciso di prendere in prestito l’esterno che farà parte della rosa della Roma per la prossima stagione.

Calciomercato Roma: fissate le visite mediche, ecco chi hanno preso

Grandi manovre in casa giallorossa con Tiago Pinto scatenato. Il general manager dei giallorossi sta lavorando per completare una serie di colpi e chiudere al più presto questo calciomercato.

Ecco le ultimissime riguardo la trattativa che porterà in giallorosso il calciatore. C’è il via libera da parte della società che lascerà partire il giocatore nei prossimi giorni. E’ attesa a breve in Italia per le visite mediche di rito.

Rasmus Kristensen alla Roma, affare fatto. E’ l’esterno danese il quarto colpo dei giallorossi che dopo Ndicka, Aouar e Diego Llorente chiudono anche per Kristensen che andrà a rinforzare la corsia destra. Duttile tatticamente, può essere un’ottima pedina per Mourinho che potrà sfruttare al meglio le qualità del calciatore che arriva in prestito secco dal Leeds. Intanto, si muove qualcosa anche per quanto riguarda il centrocampista e l’attaccante.

Calciomercato Roma: le ultime su Renato Sanches e Morata

Dopo aver chiuso l’acquisto di Kristensen, atteso a Roma per le visite mediche, i giallorossi si stanno muovendo anche per altri giocatori. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Roma ha due obiettivi: il primo è Renato Sanches del Psg e il secondo Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Due trattative non semplici anche a causa dell’alta concorrenza. Tiago Pinto sta lavorando per chiudere in anticipo il doppio affare e accontentare José Mourinho. La priorità è soprattutto l’attaccante, visto anche l’infortunio di Abraham che starà fuori per parecchio tempo. Nella lista, oltre a Morata c’è anche Scamacca.