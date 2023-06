Gli ultimi deludenti risultati dell’Italia hanno portato la Federazione a prendere una decisione drastica per la panchina della Nazionale. L’attuale commissario tecnico è stato infatti esonerato in giornata, confermando dunque quanto già trapelato nella serata di ieri.

Questa decisione è un pò lo specchio delle difficoltà che il calcio italiano sta attraversando post Europeo 2020, completamente inaspettate visto che che la vittoria della squadra di Mancini aveva dato il sentore di essere una sorta di rampo di lancio e rivalutazione di tutto il movimento. Da quel momento, però, le delusioni sono state troppe, ed ecco che la FIGC ha deciso di stravolgere nuovamente tutto esonerando il commissario tecnico.

Una scelta, questa, in parte premeditata, visto che la Federazione avrebbe già pronto il sostituto al quale affidare la panchina dell’Italia.

Italia, CT esonerato: ecco il sostituto

L’Italia si prepara ad un nuovo corso dopo la recentissima delusione, che ha portato la Federazione a prendere le distanze dall’oramai ex commissario tecnico. Il flop della Nazionale U21 agli Europei di Romania è infatti costato il posto a Paolo Nicolato, il cui futuro però sembrava essere già definito da abbastanza tempo.

Lo stesso allenatore, al triplice fischio della sfida di ieri contro la Norvegia, ai microfoni della Rai aveva infatti evitato di rispondere ad una domanda che avesse proprio il fine di capire se avesse continuato ad allenare la Nazionale U21. Neanche 24 ore dopo la FIGC ha ufficiosamente confermato la separazione da Nicolato, che come detto in pratica era già decisa, vista l’imminente scadenza di contratto del veneto con l’Italia, visto che la Federazione avrebbe anche già individuato su chi puntare per questo nuovo corso.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, qualora l’Italia decidesse di pescare direttamente dal suo “interno”, il primo nome sul quale si andrebbe a puntare per sostituire Nicolato sarebbe quello di Carmine Nunziata, commissario tecnico della Nazionale U20 reduce dall’ottimo risultato ottenuto al Mondiale in Argentina.

Nazionale U21: Nunziata per il post Nicolato (ma non solo)

Carmine Nunziata sembra essere il preferito della Federazione per sostituire Paolo Nicolato sulla panchina della Nazionale italiana U21. Il commissario tecnico dell’U20, però, non è l’unico profilo che la FIGC starebbe monitorando qualora si decidesse di pescare dalla Federazione.

Oltre al campano, infatti, la FIGC potrebbe promuovere anche Alberto Bollini, commissario tecnico dell’U19.

Scelta CT U21: Mancini decisivo

La Federazione a breve darà il via al nuovo corso della Nazionale italiana U21 con la nomina del commissario tecnico che andrà a sostituire Paolo Nicolato alla guida degli azzurri. Fino a qua tutto normale, ma la novità sta nel fatto che nuovo CT dell’U21 sarà scelto in sintonia con le idee di Roberto Mancini in modo che si possa creare una sinergia fra le due selezioni, così da facilitare il salto nel calcio dei grandi dei ragazzi più giovani sfruttando idee e modulo in comune fra le due nazionali.