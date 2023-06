Berrettini, che succede? Le immagini dicono tutto

Ancora nell’occhio del ciclone. Cosa sta succedendo a Matteo Berrettini? Spuntano le immagini sui social.

Che Matteo Berrettini non stia passando uno dei periodi migliori della sua carriera è ormai sotto gli occhi di tutti. In questi mesi abbiamo visto a più riprese finire il tennista italiano al centro del chiacchiericcio mediatico per i motivi più disparati.

In primis la sua carriera che ha subito una brusca frenata a causa dei tanti infortuni che l’hanno colpito e dunque costretto anche a rinunciare ad alcuni tornei. Questo, ovviamente, ha inciso in maniera importante sul suo rendimento all’interno del circuito ATP ed hanno anche contraddistinto un rallentamento molto importante.

Lo stesso Berrettini è stato indicato da molti appena un paio di anni fa, grazie alla finale di Wimbledon (primo italiano di sempre!), come uno degli italiani più promettenti nella storia di questo sport. Eppure, a distanza di poco c’è stata un’inversione di rotta decisiva, che ha portato Matteo a dover rivedere anche la propria posizione. Oltre ai problemi fisici, però, c’è stato un altro elemento che ha fatto storcere il naso a molti tifosi e che sta facendo discutere ormai da tempo: la sua situazione sentimentale finita un vero e proprio tritacarne.

Matteo Berrettini, cosa succede? Il video spiazza molti

La storia d’amore con Melissa Satta, infatti, ha contraddistinto in maniera importante gli ultimi mesi di Berrettini. Un amore che ha in prima battuta fatto sorridere tanti, visto che la stessa Satta è una delle showgirl più apprezzate all’interno del panorama italiano. C’è, però, un elemento che al contempo ha fatto discutere. In concomitanza con l’inizio di questa love story, infatti, per Berrettini è cominciato regressione sotto il punto di vista tecnico-tattico che avrebbe portato a conseguenze al sul campo.

Non solo gli infortuni, almeno a detta dei suoi tifosi più affezionati: al centro di questo passo indietro di Matteo ci sarebbe anche una sorta di distrazione maturata proprio da questo avvicinamento a Melissa. La stessa donna, tra l’altro, ha denunciato in maniera importante il carico di commenti negativi che le sono piombati addosso proprio su questo argomento. Un problema molto serio, che ha ovviamente alimentato il clima di tensione.

Ora c’è Wimbledon, ed anche Matteo si sta preparando per il torneo che lo scorso appena due anni fa l’ha portato sul tetto del mondo. Si, ma in che modo? Le immagini che arrivano dai social vedono Berrettini allenarsi ma – si legge sui social – non con i soliti ritmi.

Matteo Berrettini è a #Wimbledon e si sta allenando! 🚨🇮🇹 Il finalista del 2021 è già a Londra dove sta preparando, qualora stesse bene, il suo debutto ai Championships. Avanti, Mat! 🔨 📹 @Wimbledon pic.twitter.com/XGmCx9ZfJG — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) June 26, 2023

Il tennista infatti sembra ancora sotto tono o comunque non in linea con quelli che sono i carichi ottimali per intraprendere un torneo importante come Wimbledon, almeno a detta di quelli che stanno commentando sul web. Sarà cosi? Lo scopriremo tra pochissimo.