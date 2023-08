Italia, scelto il nuovo CT della Nazionale: ha già detto sì

Dopo l’inaspettato e clamoroso addio di Roberto Mancini, l’Italia avrebbe anche già scelto a chi affidare il ruolo di commissario tecnico della Nazionale maschile.

Ciò che più si critica della scelta dell’oramai ex CT dell’Italia non è tanto il fatto di aver lasciato il suo incarico, ma il tempismo con il quale è stata presa questa decisione, visto e considerato che la Nazionale nei prossimi mesi si giocherà la qualificazione ad Euro 2024, partecipazione che non è assolutamente scontata nonostante il titolo del 2021.

Rimuginare su questo non è la cosa più adatta da fare, ed è per questo che Gravina, insieme ai dirigenti della Federazione, senza perdere ulteriore tempo avrebbero immediatamente avviato il casting per il nuovo commissario tecnico della Nazionale, arrivando praticamente in tempo “record” a prendere anche una decisione che parrebbe essere quella definitiva.

Italia, scelto il nuovo CT della Nazionale: Gravina studia il colpo

Un vero e proprio terremoto ha investito il movimento calcistico italiano, che dopo il fallimento di Qatar 2022 si ritrova ora addirittura senza commissario tecnico a seguito delle dimissioni di ieri di Roberto Mancini. Questo potremmo definirlo il momento più basso e critico del calcio italiano dopo Russia 2018, visto e considerato il fatto che entrambe le Nazionali, maschile e femminile, si ritrovano ora senza CT.

Presto questa situazione potrebbe cambiare, anche perché Gravina avrebbe immediatamente avviato il casting per individuare il nuovo commissario tecnico della Nazionale maschile. Sin dai primissimi minuti post dimissioni di Roberto Mancini si sono ipotizzati tantissimi nomi, anche alcuni stranieri, ma per dare continuità al progetto tecnico dell’ex Inter e Manchester City, la scelta della Federazione, ma di Gravina in primis, sarebbe ricaduta su uno dei migliori allenatori attualmente senza squadra.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la prima scelta dell’Italia per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale risponde al nome di Luciano Spalletti.

Italia, Spalletti prima scelta di Gravina: ostacolo Napoli

Luciano Spalletti è la prima scelta dell’Italia per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Il presidente della Federazione Gravina spinge per trovare al più presto un accordo con il tecnico toscano che, però, sarebbe legato in esclusiva fino a gennaio al Napoli di De Laurentiis tramite una clausola.

Spalletti però ha dimostrato di essere il migliore della schiera di Coverciano, ed è per questo che stando a Cronache di Spogliatoio la FIGC avrebbe addirittura chiesto una mano al Governo per togliere la clausola che lega l’allenatore al Napoli. Nonostante questi intoppi, comunque, Gravina confida di risolvere la pratica prima della sosta per le Nazionali di settembre.

Se Spalletti salta l’Italia è pronta a valutare un ritorno

Qualora dovesse saltare l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, l’Italia valuterebbe seriamente il ritorno a Coverciano di Antonio Conte. L’ex Tottenham, che ha già fatto il CT e che attualmente ha molto probabilmente più a cuore un’altra avventura sulla panchina di un club dopo il fallimento agli Spurs, si sarebbe già emesso a disposizione della causa azzurra. Se Spalletti dovesse complicarsi, dunque, Conte sarebbe pronto a dire sì alla Nazionale senza troppi problemi.