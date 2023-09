Italia, Spalletti sorprende tutti: scelto il sostituto di Chiesa

Questa sera alla Tose Proeski Arena di Skopje andrà in scena l’esordio della nuova nazionale di Luciano Spalletti, che ha intenzione di sbancare la capitale macedone iniziando bene, e con tre punti in più in classifica, questa avventura da commissario tecnico dell’Italia.

Ovviamente non poteva essere tutto rose e fiori, e non a caso in questo primo ritiro di Coverciano l’ex allenatore del Napoli ha dovuto salutare, in anticipo, alcuni dei suoi migliori giocatori a causa di infortuni, come Federico Chiesa ad esempio.

L’assenza dell’esterno della Juventus questa sera è quella che si farà sicuramente sentire di più rispetto alle altre, anche perché Spalletti sarà costretto a sostituirlo nel tridente d’attacco della nazionale. Ad oggi due erano le soluzioni più plausibili, ma il commissario tecnico dell’Italia ha deciso di stupire tutti.

Italia, Chiesa out: Spalletti sorprende tutti, ecco chi sarà titolare

La sfida con la Macedonia è alle porte, e Spalletti ha deciso quale sarà il suo primo undici titolare da commissario tecnico della Nazionale italiana. Ad inizio ritiro, a dirla tutta, le intenzioni dell’ex Napoli erano quelle di far scendere in campo una formazione con interpreti diversi, ma il toscano è stato costretto a rivedere alcune sue scelte a causa di un paio di infortuni.

Fra questi, ovviamente, rientra quello di Federico Chiesa, tornato a Torino per un fastidio muscolare. Nelle idee di Spalletti lo juventino doveva essere il titolare nel tridente d’attacco dell’Italia, ma obbligatoriamente al posto dell’ex Fiorentina scenderà in campo un altro giocatore, che il commissario tecnico avrebbe anche già deciso nell’ultima riunione tecnica fatta col suo staff.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, stasera in Macedonia-Italia, al posto di Chiesa, scenderà in campo da titolare l’esterno della Lazio Mattia Zaccagni, indicato essere il profilo giusto, per caratteristiche e capacità tecniche, col quale andare a sostituire lo juventino.

Macedonia-Italia: il primo XI di Spalletti

La Nazionale di Luciano Spalletti è pronta a fare il suo esordio alla Tose Proeski Arena di Skopje questa sera contro la Macedonia. Risolto il dubbio legato al sostituto di Chiesa, l’indici titolare scelto dal neo commissario tecnico dell’Italia non è tanto diverso rispetto a quello del quale si è parlato in questi giorni.

4-3-3 è il modulo scelto, con Donnarumma fra i pali, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco a completare la difesa. I tre in mezzo al campo saranno Barella, Cristante e Tonali, a supporto di un tridente per 2/3 laziale, visto che sarà composto da Zaccagni, Immobile e Politano.

La prima uscita di Spalletti da CT si macchia di polemiche

E’ tutto pronto, o quasi, per la prima uscita di Luciano Spalletti da commissario tecnico. La serata del toscano, però, potrebbe essere macchiata da alcune polemiche che stanno avvicinando il fischio d’inizio della gara. Il manto erboso della Tose Proeski Arena è infatti letteralmente un disastro, e questo ha fatto indignare i tifosi sui social, che si sono sfogati paragonando il terreno da gioco addirittura ad un campo di patate.