La Fiorentina di Vincenzo Italiano non va oltre l’1-1 con il Torino di Juric e per questo motivo ci sono dei segnali forti che arrivano da parte dell’allenatore.

Fiorentina: le parole di Italiano

Dopo le partite sono arrivate le parole di Italiano a Dazn:

“C’era capitato anche a Frosinone di perdere le distanze e non essere come nel primo tempo. Abbiamo cambiato in avanti per restare nella loro metà campo, ma è difficile avere certi ritmi alti quando si gioca ogni 2-3 giorni. Si prova a gestire e qualcosa si può pagare, volevamo vincere e l’abbiamo ottenuto. Finalmente ha fatto gol il nostro centravanti, giornata positiva.

Dobbiamo ancora crescere per un fattore, abbiamo cambiato 8-9 elementi rispetto lo scorso anno e ora i cambi ci devono dare di più. Sono arrivati i ragazzi nuovi che ora possono dare la loro mano. Ripetere ciò che abbiamo fatto lo scorso anno non è semplice. Non è semplice girare di nuovo bene in tutto, i cambi possono darci qualcosa in più”.