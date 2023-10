Juventus in Serie D: debiti gravi, scadenza a febbraio

Situazione delicatissima per la Juventus che rischia seriamente in vista dei prossimi mesi riguardo la vicenda economica del debito grave che accompagna la società bianconera.

Il momento dura ormai da anni e per questo motivo da un momento all’altro si potrebbe arrivare allo schianto definitivo che potrebbe segnare una nuova pagina negativa della storia della società.

Per questo motivo soprattutto il club ha deciso di procedere con una nuova strategia ed un nuovo progetto dopo che è arrivato un cambiamento importante che è partito proprio dall’interno.

Debiti Juventus: situazione grave

Si sta provando a fare le cose diversamente in casa Juventus dove ci sono situazioni che vanno avanti in un modo veramente particolare in vista di quello che può accadere per il club bianconero. Entro il 2024 può arrivare una sentenza che metterebbe in difficoltà la società che vuole provare ad uscire da questa situazione e ad avere una serenità dal punto di vista economico senza avere troppe pressioni sulle spalle.

La società è cambiata completamente all’interno con ogni profilo dirigenziale e ora si sta provando a mettere le cose a posto, ma non sarà per niente facile. Perché la Juventus rischia grosso in vista del futuro per i debiti accumulati in tutti questi anni e i continui aumenti di capitale. In vista delle prossime settimane dovranno arrivare delle nuove notizie a riguardo.

Juventus: aumento di capitale in arrivo

Possibile che arrivi un nuovo aumento di capitale in casa Juventus dopo quello di 700 milioni che è stato fatto in questi anni dal dopo Ronaldo in poi. Adesso ci sono aggiornamenti che riguardano le ultime notizie con il Sole 24 Ore che è certo che bisognerà intervenire di nuovo verso questo tipo di strategia.

Il motivo è chiaro visto che ci sono delle scadenze da rispettare e ci sono circa 200 milioni di debiti che ora segnala la Juventus. Entro febbraio 2024 ci saranno i paletti Uefa da rispettare. Inoltre, arrivano delle accuse pesanti da parte di noti esponenti del calcio che riguardano quanto accaduto in questi anni.

Juventus in Serie D o radiato come Reggina e Chievo

A parlarne è il giornalista Paolo Ziliani che ha raccontato come Ronaldo ha rovinato economicamente la Juventus che però è stata tutelata. Il club bianconero ha fatto iscrizione ai campionati e partecipato regolarmente senza ogni possibilità di avere in regola i conti e non ha avuto la stessa punizione della Reggina che è in Serie D o del Chievo che è stato radiato.