Torino: caso Radonijc e Sanabria, Juric svela la verità

Salernitana Torino termina con un netto 0-3 per la squadra di Ivan Juric che vince ancora in Serie A ed è pronta a candidarsi per una corsa all’Europa per alzare il livello.

Salernitana Torino: le parole di Ivan Juric

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Ivan Juric dopo Salernitana Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico dei granata:

“Partita difficile, è stata una battaglia. E’ la terza partita che non prendiamo gol su quattro gare e sono felice. E’ arrivata una vittoria in trasferta importane contro una squadre forte con giocatori interessanti. Radonijc è stato cinico con 2 gol, ma ha sbagliato un gol clamoroso. Può fare meglio in certe situazioni, adesso ha continuità di allenamento e speriamo continui così perché ha margini di miglioramento enormi. Spesso non è sul pezzo. Sanabria deve sfruttare l’occasione quando verrà chiamato in causa, ora la situazione è cambiata”.