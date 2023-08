Juve, addio sconvolgente: un Big al Real Madrid

Il club merengue fa i conti con un secondo grave infortunio dopo quello occorso a Courtois: stavolta può partire l’assalto

Secondo alcuni la Juve si sarebbe già salvata qualche giorno fa, quando, appresa la notizia della rottura del legamento crociato anteriore di Thibaut Courtois, il paratutto del Real Madrid, erano circolate insistentemente le voci su un possibile approdo di Wojciech Szczesny nella capitale spagnola.

Le merengues in realtà hanno da subito messo gli occhi prima su David De Gea, ancora clamorosamente senza squadra perchè svincolato, e poi su Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea. Chiusa la trattativa lampo coi londinesi, lo spagnolo è stato annunciato ufficialmente dalla Casa Blanca dopo l’esordio vincente in Liga, contro l’Athletic Club.

A proposito della vittoria di Bilbao, l’affermazione esterna maturata grazie ai gol di Rodrygo e del nuovo fenomeno Jude Bellingham è stata macchiata da un grave infortunio. Che il destino ha voluto identico a quello soffetto dal portiere belga meno di 48 ore prima. Anche il ginocchio sinistro di Eder Militao, il difensore brasiliano colonna della retroguardia di Carlo Ancelotti, ha fatto crack. Anche per il sudamericano la stagione può dirsi conclusa ancor prima di essere vissuta.

Per ovviare alla grave perdita del reparto difensivo, il tecnico di Reggiolo e il presidentissimo Florentino Perez potrebbero volgere – stavolta davvero – il loro sguardo verso la Continassa. Tra le fila bianconere c’è infatti un calciatore che sembra perfetto, per pedigree e lignaggio, per le esigenze del club più titolato al mondo.

Allegri trema: Ancelotti fa la spesa alla Continassa

Oltre ad aver già avviato i contatti – così dice la stampa spagnola – per Pavard, Demiral e Solet – la Casa Blanca potrebbe a breve bussare alla porta del club bianconero per Gleison Bremer, uno dei leader in campo del tecnico Massimiliano Allegri. Se la Juve non avesse i problemi di bilancio che invece lamenta da quasi un anno, l’ex Torino sarebbe assolutamente incedibile.

Stante la situazione corrente invece, che vede la società impegnata a vendere Dusan Vlahovic non solo per un supposto basso gradimento di Allegri per l’attaccante ma anche per fare cassa, tutto può cambiare. Anche uno come Bremer potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta irrifiutabile.

La proposta che farebbe tremare i vertici bianconeri dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni. Una cifra che storicamente il Real Madrid non avrebbe troppe difficoltà a mettere sul piatto, ma c’è un ‘ma‘. Che in questo caso potrebbe salvare la Juve da una situazione scomoda, perchè nessun vorrebbe privarsi di Bremer.

Florentino e soci starebbero infatti concentrando tutti gli sforzi economici del presente e dell’immediato futuro- ci riferiamo al prossimo gennaio – per ingaggiare Kylian Mbappé prima dell’estate del 2024. Un arrivo del fenomenale attaccante francese anche nella finestra invernale di scambi darebbe una spinta incredibile alla stagione dei Blancos. Che a quel punto potrebbero anche decidere di non sostituire Militao con un big di pari livello.