Calciomercato Milan, colpo in difesa: è un pupillo di Moncada

Il Milan continua ad essere protagonista in questo calciomercato, dato che sarebbe ad un passo dall’ennesima operazione in entrata della sua incredibile, e super movimentate, estate.

Nonostante ad oggi siano già otto gli acquisiti messi a segno dal Diavolo, il lavoro di Furlani e Moncada non è assolutamente terminato con la firma di Yunus Musah. Pioli ha infatti chiesto ai suoi dirigenti altri rinforzi per completare una volta e per tutte la sua rosa, “volontà”, se così vorremmo definirla, immediatamente esaudita.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan sarebbe in chiusura per un colpo in difesa in questo calciomercato. Il giocatore in questione è un pupillo di Moncada, profilo che per l’appunto è da tempo sul taccuino del capo scout rossonero.

Calciomercato Milan: per la difesa arriva un pupillo di Moncada

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo le ultime settimane di “sosta”, è tornato più carico che mai a lavoro per prendersi ancora una volta la scena nel corso di questa estate. Dall’ultimo colpo ufficializzato, ovvero Musah, sono oramai passate già un paio di settimane, ed il Diavolo quest’estate ha abituato a ben altro i suoi tifosi.

Per questo motivo il club rossonero, ironicamente parlando, ha da che riconquistarsi la fiducia mettendo a segno almeno un altro colpo da qui alla fine di questo calciomercato, anche se in programma ce ne sono diversi a dire la verità. Al momento la priorità assoluta viene data al discorso relativo ad una nuova prima punta, ma a quanto pare Pioli potrebbe accogliere prima, invece, un nuovo difensore centrale. Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan è al lavoro per portare a Milanello un pupillo di Moncada.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero starebbe trattando in questo calciomercato il centrale greco del PAOK Salonicco Kostantinos Koulierakis, ad oggi la prima scelta della dirigenza per aggiungere un nuovo difensore al pacchetto arretrato di Stefano Pioli.

Milan su Koulerakis: la valutazione del PAOK

Il Milan punta forte su Kostantinos Koulierakis in questo calciomercato, ma prima di poter accogliere il centrale greco in Italia il Diavolo ha da che superare l’ostacolo rappresentato dallo stesso PAOK Salonicco, che in pratica ritiene quasi incedibile il suo giocatore.

Questo è dimostrato soprattutto dall’alta valutazione che il club greco fa di Koulierakis, che ad oggi ammonta a circa 10 milioni di euro, e nulla esclude che nelle prossime settimane possa anche aumentare. Questo però non abbatte il Milan che, comunque, è al lavoro per cercare di trovare un accordo con il PAOK.

Il Milan ha comunque pronta un’alternativa a Koulierakis

Come detto Kostantinos Koulierakis è la prima scelta del Milan per il ruolo di difensore centrale, ma qualora le operazioni per il greco dovessero arenare, il Diavolo ha già pronta un’alternativa. Si tratta di Marco Pellegrino del Platense, giocatore sul quale ci sarebbe però la forte concorrenza della Sampdoria.