Juve, botti di fine mercato: salutano in cinque!

In questi ultimi giorni di calciomercato la Juve lavorerà soprattutto in uscita: cinque giocatori potrebbero lasciare la Continassa.

Siamo ormai agli ultimi giorni di questo calciomercato estivo e l’impressione è che la Juventus metterà a segno qualche colpo ‘last minute’. Finora i bianconeri hanno effettuato un solo acquisto, prelevando Timothy Weah dal Lille per 12 milioni di euro. In queste settimane di luglio e agosto sono stati tanti i nomi accostati a Madama, ma finora nessuna trattativa sembra essersi realmente concretizzata.

Gli esperti di calciomercato ritengono che la Juve si muoverà soprattutto sul reparto avanzato, con lo scambio Lukaku-Vlahovic molto difficile ma ancora tecnicamente possibile. In più occhio a Morata, dato che non è da escludere una terza avventura in bianconero dell’attaccante spagnolo in caso di cessione di Moise Kean al Fulham (la Juve chiede tra i 35 e i 40 milioni, ndr).

In attesa di capire se davvero Giuntoli riuscirà a regalare qualche altra pedina ad Allegri entro il 1 settembre, i tifosi si preparano a dover salutare altri giocatori che non fanno più parte dei progetti della Signora. Oltre ai noti esuberi ancora da piazzare, vale a dire Bonucci (che dovrebbe finire all’Union Berlino) e Pjaca (si valuta la rescissione consensuale), anche altri calciatori della rosa bianconera potrebbero lasciare la Continassa nei prossimi giorni.

Juve, se ne vanno in cinque: rosa sfoltita, ecco chi parte

La Juventus, infatti, dovrà disputare solo il campionato e la Coppa Italia dopo essere stata esclusa dalla Conference League in seguito alla sentenza UEFA. La rosa ha quindi bisogno di una sfoltita, pertanto qualche giovane finirà certamente in prestito per giocare con più continuità. È il caso di Kaio Jorge, che sembra aver recuperato pienamente dall’infortunio al tendine rotuleo che lo ha tenuto fuori dai campi per un anno e mezzo. Il giovane attaccante brasiliano è molto richiesto dal Frosinone: il prestito verrà ufficializzato a breve.

Un altro talento che potrebbe finire in prestito al Frosinone è Matias Soulé, ma occhio al Feyenoord: gli olandesi sono molto interessati al giovane argentino. Fabio Miretti ha ottenuto una maglia da titolare nella gara di Udine, ma l’interesse della Salernitana è ancora vivo e negli ultimi giorni qualcosa può ancora accadere. Stesso discorso per Samuel Iling Jr, su cui si registra un forte pressing dell’Atalanta di Gasperini.

Infine, di fronte a un’offerta congrua – non meno di 30 milioni di euro – la Juve prenderebbe in seria considerazione anche la cessione di Filip Kostic. Sembra ormai andare verso la permanenza in rosa Nicolussi Caviglia: il suo ottimo precampionato ha convinto Allegri a tenerlo in organico.