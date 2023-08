Calciomercato Juventus: ecco i soldi per Lukaku, annuncio da Liverpool

Intreccio tra Liverpool e Juventus: si sblocca l’affare Lukaku? Ecco i soldi per arrivare all’attaccante belga.

C’è una novità che riguarda la Juventus, ecco le ultimissime notizie in merito a questa indiscrezione relative al possibile arrivo in bianconero di Romelu Lukaku. Il belga è il sogno di Massimiliano Allegri che ha chiesto a gran voce alla sua dirigenza di prendere l’ex Inter che si allena con l’Under 21 del Chelsea. E’ fuori dal progetto tecnico dei Blues con gli inglesi a lavoro per piazzarlo in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore ha già un accordo con la Juventus, con cui ha concordato già i termini economici. Per il via libera seve una grande cessione. Lo scambio con Vlahovic non stuzzica Pochettino ed è per questo motivo che la Juventus sta valutando un’altra grande cessione per tentare l’affondo su Lukaku.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a rilanciare la notizia relativa all’interesse da parte del Liverpool per il gioiello della Juventus. Il calciatore è può partire e favorire l’arrivo in bianconero di Lukaku. Un intreccio che sicuramente farà discutere l’ambiente juventino che fino a questo momento non è estasiata dall’idea di vedere con la maglia bianconera Big Rom.

Calciomercato: sta andando via dalla Juve per 60 mln di euro, ecco i soldi per Lukaku

Annuncio da Liverpool: c’è l’offensiva da parte dei Reds per prendere il gioiello della Juventus. La svolta grazie al trasferimento in Arabia Saudita di Momo Salah che ha ricevuto una ricca proposta per un triennale da 200 milioni a stagione. Alla squadra inglese, invece, 100 milioni di euro per prendere subito l’egiziano che potrebbe salutare la Premier League nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Con questi i soldi Klopp potrebbe prendere il gioiello della Juventus: secondo le ultime indiscrezioni, c’è l’intenzione da parte degli inglesi di portare al Liverpool Chiesa. E’ lui il sostituto di Salah che è sempre più vicino all’Arabia Saudita. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro, una cifra consistente che potrebbe rimpolpare le casse della Juventus e a quel punto favorire il trasferimento in bianconero di Romelu Lukaku.

Calciomercato Juventus: Chiesa al Liverpool, Morata o Berardi e Lukaku i sostituti

L’indiscrezione relativa all’interesse del Liverpool per Chiesa trova conferma anche in Inghilterra. I Reds sono pronti a strappare il giocatore alla Juventus che a quel punto potrebbe reinvestire i soldi per prendere oltre Lukaku anche Berardi o Morata. Uno scenario di calciomercato che potrebbe entrare nel vivo in questi ultimi giorni: una situazione da monitorare con grande attenzione anche perché, ad oggi, la Juventus senza una grande cessione non può sbloccare il mercato in entrata.