Kessie torna in Serie A, trattativa a sorpresa: assist dall’Inter

L’esperienza al Barcellona per Franck Kessie non è andata secondo aspettative. Ha trovato, infatti, poco spazio e non è mai stato pienamente nei piani di Xavi. E’ noto che in questa sessione potrebbe partire ed ora è sempre più vicino al rientro in Serie A. Con un assist a sorpresa dall’Inter.

Sempre più ormai la Serie A è vista come una sorta di rampa di lancio. Un campionato da cui passare per spiccare il volo verso altre mete più ricche e prestigiose. Sembra aver fatto così anche Kessie, che però ora a sorpresa potrebbe rientrare. Fino a questo momento, infatti, in Spagna non è riuscito a raccogliere come fatto in Italia. Ora si avvicina il suo rientro in maniera sorprendente e l’assist in maniera altrettanto curiosa arriva dall’Inter. E si tratterebbe di un rinforzo in grado di cambiare radicalmente la faccia della squadra.

Di nuovo in Serie A, la svolta

In Serie A l’avventura di Kessie è stata costellata di successi e di gol. Prima con l’Atalanta e poi con il Milan, infatti, i passaggi a vuoto sono stati davvero pochi e questo lo rende, di fatto, una certezza per il nostro campionato. Per questo motivo una big si sta muovendo in maniera importante per riportarlo in Italia.

Si tratta del Milan, che dunque vuole lasciarsi alle spalle l’addio burrascoso a zero e riabbracciarlo. A dare la notizia è il giornalista Gianfranco Teotino, che spiega come c’è un ritorno di fiamma. I rossoneri hanno lasciato la pista Frattesi, sul quale restano solo Roma ed Inter dunque, e sono pronti a fiondarsi sul mediano del Barcellona. I catalani, infatti, hanno individuato in Brozovic l’erede di Busquets, ma per assicurarsene le prestazioni devono vendere. I nerazzurri, dal canto loro, vogliono vendere il croato e dunque le strade si intrecciano.

Kessie al Milan, i costi

In stagione l’ivoriano ha collezionato trenta presenze e 3 gol, a conferma della sua vena realizzativa che comunque non si è spenta. Come riportato da Teotino, il Barcellona vuole venderlo e la valutazione si aggira tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Decisamente alla portata del Milan, ancor di più dopo la cessione di Tonali al Newcastle. Le prossime ore potrebbero essere calde su questo fronte.