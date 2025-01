Napoli: il nuovo attaccante grazie ai soldi di Kvara e Osimhen

La cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain attiva luci e ombre sul Napoli e il calciomercato che sarà.

Nel corso di questa mattinata sono giunte notizie sul georgiano e sull’imminente cessione a gennaio che potrebbe consumarsi su un Kvaratskhelia che, senza rinnovo, potrebbe salutare subito i partenopei.

Senza più lottare per lo Scudetto, nonostante l’annata importante che stava vivendo col Napoli e con la possibilità dunque di firmare nell’immediato con il Paris Saint-Germain. Ma a quel punto, con una cessione da 100 milioni, più la clausola rescissoria di Osimhen che potrebbe essere esercitata da 81 milioni, ecco che la possibilità di piazzare un colpo enorme e a cifre importantissime, viene fuori per il Napoli sul nuovo attaccante per Antonio Conte.

Cessione Kvara e Osimhen: cifre monstre per il nuovo attaccante

Attraverso la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain e quella che sarà di Osimhen futura – da capire poi per il nigeriano quale sarà la destinazione -, il grande colpo in attacco per il Napoli del domani.

Perché saranno circa 160 o 170 i milioni complessivi che incasserebbe il Napoli sulla doppia operazione in uscita. E a quel punto, con queste cifre intascate e nella possibilità di rendere grande il Napoli che sarà di Antonio Conte, non è da escludere un colpo da novanta per gli azzurri in attacco.

Il primissimo nome per dare al Napoli un nuovo numero nove ad Antonio Conte, è quello di Viktor Gyokeres. L’attaccante in uscita dallo Sporting Lisbona, potrebbe firmare per il Napoli. Da capire se subito a gennaio o se a fine stagione, salutando definitivamente il club portoghese.

Il nuovo attaccante al Napoli con i soldi di Kvaratskhelia

Si accendono luci sul nuovo centravanti del Napoli. Con Romelu Lukaku che, a quel punto, finirà all’Anderlecht nel 2026, con un singolo anno trascorso in azzurro e con la possibilità di ritrovarsi, il Napoli, con uno dei centravanti più desiderati dell’intero mercato internazionale. Perché, per il dopo Victor si è passati a Lukaku, ma l’affare sul nuovo attaccante del Napoli potrebbe portare ad un altro Viktor, nel nome di Gyokeres, dallo Sporting Libsona. Il valore di mercato del bomber svedese è di circa 80-90 milioni e il Napoli potrebbe dover spendere quella cifra per piazzare il colpo.

Ultime Napoli: il possibile nuovo tridente per Conte

Con David Neres che convince e Kvaratskhelia possibile partente, nel 2026 e con le voci che circolano sul mercato del Napoli, occhio alla possibilità del tridente formato da Chiesa, Gyokeres e Neres. Tutto possibile attraverso i ricchi incassi che vedrà il Napoli sulla possibile doppia uscita di Kvara e Osimhen.