Juve o Napoli, scelta fatta: arriva gratis dall’Empoli

Il colpo dall’Empoli, nella scelta fatta a titolo gratuito e che cambia le sorti per il grande salto dall’Empoli.

È stato tra i principali rumors dell’intero gennaio per il calciomercato, il nome del calciatore che dall’Empoli e per la straordinaria stagione che stava mettendo in piedi prima di questi alti e bassi che sta vivendo il club di D’Aversa, può finire in una delle big del nostro campionato.

Era già nei radar dei top club quando vestiva ancora la maglia dello Spezia dove, Ardian Ismajli si era pure incrociato con Thiago Motta quando l’italo-brasiliano e attuale allenatore della Juventus, lo aveva a disposizione nella squadra ligure e avrebbe voluto portarlo con sé anche nell’esperienza al Bologna. Le cose sono progredite per il difensore dell’Empoli che, nel bel mezzo della sua carriera, potrebbe cogliere al volo la grande occasione di giocare per un top club d’Italia. E c’è chi, questa mattina, ha svelato della sua firma imminente per salutare i toscani.

Calciomercato Serie A: colpo dall’Empoli, firma gratis

Firmerebbe un contratto a costo zero il difensore che, salutando l’Empoli senza rinnovo, firmerà un accordo per restare a giocarsi probabilmente quelli che sono, a questo punto, gli ultimi sei mesi in Toscana.

Il difensore albanese Ardian Ismajli è finito nel mirino dei top club in Italia e oltre alla Juventus – che nel week-end affronterà proprio l’Empoli -e al Napoli, figurava anche il nome del Milan che, qualora avesse perso Tomori, si sarebbe mosso proprio per il calciatore del club toscano.

Non tarperà le ali al proprio centrale di difesa, la famiglia Corsi, tornando a trattare con il Napoli per un’altra operazione dopo quelle passate con Di Lorenzo e altri dei calciatori passati sull’asse Empoli-Napoli. Si tratta infatti della possibilità di vedere la firma subito di Ardian Ismajli per giocare al Napoli di Antonio Conte e, probabilmente, nella prossima Champions League.

Colpo Ismajli, firma subito per il 2026

La firma subito, per raggiungere Antonio Conte in estate quando ci sarà il ritiro del Napoli della stagione 2025/2026. A riportare la notizia sul colpo dall’Empoli, per il Napoli, è Il Mattino che ha svelato cosa accadrà con Ardian Ismajli. Il centrale empolese, classe ’96, è il colpo per il club azzurro che a fine stagione e nonostante l’annata buona che sta mettendo in piedi Juan Jesus, da riserva di Buongiorno al Napoli, sostituirà proprio il brasiliano. Con Comuzzo 2005 e Ismajli nel pieno della sua carriera, dando modo a Rafa Marin di giocare titolare altrove e con destinazione al Villarreal in prestito, il Napoli si è assicurato presente e futuro della sua difesa.