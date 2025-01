Piove sul bagnato: tre assenze pesantissime per Juve-Empoli

Dopo la partita di oggi, piove sul bagnato a causa dell’infortunio muscolare e per le tre assenze che ci saranno già in Juve-Empoli.

Da quantificare poi anche per i tempi di recupero sul calciatore che si è fermato nel corso della partita che si è giocata in Serie A, nell’anticipo di questa 22esima giornata del campionato italiano.

Piove letteralmente sul bagnato perché, oltre ai risultati che non riesce a trovare il club in questione, si tratta di una nuova tegola con emergenza, se si considera la tripla assenza pesantissima che è stata annunciata nel corso del post-partita. Oltre alla situazione squalifica, c’è un infortunio che complica le cose per il tecnico.

Tripla assenza causa infortunio: tegola in vista di Juventus-Empoli

Nel post-partita della sfida che si è giocata nel corso di questo sabato, ecco che arriva la tegola anche in vista dei prossimi impegni. Perché in Serie A c’è l’assenza causa squalifica, ma che vede anche un infortunio che porta alle tre assenze in campionato.

In un momento dove, per il club in questione che già fa fatica di per sé, perdere un calciatore è già un problema, figurarsi tre.

Si tratta della gara tra Juventus-Empoli, che si giocherà nel prossimo week-end e dopo aver visto la Juve scendere in campo in Champions League contro il Benfica. Si tratta del triplo problema per Roberto D’Aversa che, in casa Empoli, ne ha persi ben tre di calciatori contro il Bologna, nella sfida che si è giocata al Castellani.

Tre assenti in Juve-Empoli: la notizia nel post-partita

Come si è fatto sapere nel post-partita, oltre agli ammoniti che avevano una diffida nel nome di Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella, c’è anche un terzo assente a causa del suo infortunio, per Juventus-Empoli. Anche Alberto Grassi, oltretutto, sembra uscito malconcio dalla sfida che si è giocata nell’anticipo serale di questo sabato al Castellani, dunque la tegola è doppia se non tripla. Per quanto riguarda Mattia Viti, che si è fatto male a causa di un problema muscolare, nella mattinata di domani si saprà di più attraverso gli esami strumentali.

Ultime su Juve-Empoli: i tempi di recupero sull’infortunio

I tempi di recupero sull’infortunio di Mattia Viti rischiano di vedere il calciatore assente per alcune partite, da capire quante, poi. Il giocatore è uscito acciaccato da Empoli-Bologna e, con i toscani che sperano di non ricevere notizie su una possibile lesione muscolare, ci sarà da capire chi prenderà il suo posto. Contando pure che dovranno giocare senza Grassi e Pezzella, out per squalifica.