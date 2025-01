Serie A, Insigne veste bianconero subito: doppia idea sul ritorno

Il ritorno di Lorenzo Insigne è il tema caldo di questa sera, per un club in Serie A.

“Vestirà bianconero” svelano dall’estero e dopo quanto svelato sulle sue volontà di tornare a giocare in Italia, col retroscena che era stato spiegato sulla possibilità di finire al Cagliari dall’altro ex Napoli, Gianluca Gaetano, ecco che arriva la notizia sul suo futuro.

Da quando è andato via per giocare al Toronto, salutando il suo Napoli e cambiando completamente vita, ha perso la possibilità assieme a Federico Bernardeschi di rientrare tra i convocati prima di Mancini e poi di Luciano Spalletti. Le cose, qualora dovesse tornare in Europa, potrebbero cambiare e con la voglia di giocarsi un’ultimissima chance ad alti livelli, ecco che arrivano le voci sul ritorno in Italia di Lorenzo Insigne.

Calciomercato, Insigne in bianconero: “Ritorno alle origini”

Da quando ha lasciato il Napoli, ha vissuto un’esperienza altrove e la sua prima lontano dalla sua città, dopo i diversi anni passati nel capoluogo campano.

Perché Insigne, da quando rientrò dal prestito con gli “amici” di sempre nel nome di Marco Verratti e Ciro Immobile, che portano il Pescara di Zeman in Serie A, ha sempre vestito la maglia azzurra del Napoli.

Dal Toronto però, potrebbe far ritorno nel reparto offensivo assieme al suo amico di sempre, anche in Nazionale, Ciro Immobile. I due, vestendo entrambi la casacca bianconera e facendo un vero e proprio “ritorno alle origini” proprio come ai tempi di Pescara, potrebbero diventare compagni di squadra al Besiktas. A riportare la notizia è Sky Sport, nel corso della sua edizione di questa sera.

Lorenzo Insigne al bivio: doppia idea per tornare in Italia

Doppia idea, quella per Lorenzo Insigne perché, se da una parte c’è l’ipotesi Besiktas, in Serie A c’è il Cagliari, così come il Como, che potrebbero fare al caso suo. Nel corso di questo pomeriggio era stato svelato come, lo stesso Insigne, sia stato una possibilità concreta per finire in Sardegna, come colpo a sorpresa dei rossoblu. Tutto si è concluso però con un nulla di fatto e con Insigne che, in ogni caso, gradirebbe di nuovo la pista italiana per il ritorno in Serie A.

Ritorno Insigne: c’è solo un ostacolo

C’è solo un ostacolo ad oggi, su Lorenzo Insigne, ed è ovviamente rappresentato da quello che è il suo ingaggio. Uno stipendio che però, è cosciente lo stesso Insigne, se vorrà tornare in Serie A, dovrà tagliarsi radicalmente. In quel caso, ecco che l’ipotesi Besiktas con Immobile, si andrebbe a concretizzare.