Calciomercato Juventus: si sblocca l’affare con il Chelsea

Si sblocca la trattativa Juventus Chelsea: i Blues sono pronti a chiudere l’affare e a cedere un giovane di prospettiva ai biacnoneri, ecco tutti i dettagli.

Sono ore roventi per quanto riguarda il calciomercato con Giuntoli pronto a chiudere per altri 2 colpi in entrata. Il dirigente bianconero, dopo la sconfitta contro il Benfica, è pronto a correre ai ripari per aggiustare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Ecco le ultimissime notizie di mercato relative ai prossimi due acquisti della Juventus, che intende definire al più presto l’arrivo di questi giocatori uno dei quali può arrivare direttamente dal Chelsea.

Quali saranno i prossimi acquisti della Juventus?

Valutazioni in corso da parte di Cristiano Giuntoli che ha poco tempo a disposizione per affondare il colpo e mettere a segno altri due colpi di spessore.

Il dirigente bianconero, che ha già definito l’arrivo in prestito di Kolo Muani e Renato Veiga dal Chelsea, è pronto a definire un’altra operazione di mercato dal club inglese.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, nel mirino della Vecchia Signora c’è un altro giovane talento dei Blues che è finito ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca.

Ed è per questa ragione che Giuntoli, questa volta, intende portare avanti l’operazione e accogliere alla Juventus un altro giovane di belle speranze che può dire la sua all’interno della rosa della Juventus.

Le prossime ore, dunque, saranno decisive non solo per l’arrivo in prestito di Danso dal Lens, che è il difensore prescelto dai bianconeri per sostituire l’infortunato Kalulu, che restarà ai box per un mese.

La società è a lavoro anche per rinforzare il centrocampo con l’arrivo del giovane talento del Chelsea, in passato accostato anche a Milan e Napoli. Questa volta la trattativa si sblocca.

Calciomercato: chi prende la Juve a centrocampo?

Carney Chukwuemeka è il nome nuovo per il centrocampo della Juventus.

Vanno avanti i contatti con il Chelsea per il prestito del giocatore. L’affare, che sembrava impossibile fino a poco tempo, è tornato in auge grazie al rientro dai prestiti di David Fofana che ha liberato una casella delgi slot per i prestiti.

Dunque, in questo modo, Giuntoli può affondare il colpo e portare alla Juventus Chukwuemeka che ha tutte le carte in regola per andare a rinforzare il centrocampo di Thiago Motta che potrebbe salutare in extremis Douglas Luiz, che è uno di quelli che interessa proprio al Chelsea.