Juve, summit per il big: incontro e finale a sorpresa

Grandi manovre in casa bianconera. Dal ds al tecnico, finendo al mercato, alla Continassa senza sosta vanno in scena nuovi vertici.

Per la Juventus, al momento, l’unica certezza è quella di partecipare alla prossima Conference League. Anche su questo punto, servirà la voglia di Aleksander Ceferin di non colpire i bianconeri, leggi sentenza Uefa che potrebbe escluderli da tutte le manifestazioni continentali.

Per un club che aveva il monte ingaggi più caro della serie A, ben 160 milioni lordi, davanti ai 133 dell’Inter, ripartire senza i proventi Champions non sarà affatto facile. Per farlo, la prima Juve post Andrea Agnelli aveva pensato di affidare le chiavi del mercato a Cristiano Giuntoli. L’ipotesi però appare tramontata, Aurelio De Laurentiis non vuole liberare il suo ds, vincolato da contratto fino al 2024.

A conferma di questo diniego, anche la notizia arrivata da Empoli. L’erede designato di Giuntoli a Napoli, Pietro Accardi, ha appena rinnovato da ds con la società di Fabrizio Corsi fino al 2026. A maggior ragione quindi, le scelte principali alla Continassa restano in capo a Massimiliano Allegri.

Vertice con Allegri: i tecnico “pretende” la conferma di Rabiot

Allegri, legato da un contratto fino al 2025 da 7 milioni, avrebbe ribadito al club la volontà di restare. Come riporta calciomercato.com, l’ad Maurizio Scanavino ha confermato l’attuale allenatore, anche alla luce di un incontro andato in scena la scorsa settimana. Allegri nel frattempo è stato sondato da un club dell’Arabia Saudita non meglio identificato, offerta da 20 milioni l’anno per tre stagioni, proposta che Allegri però avrebbe declinato. L’allenatore livornese, anche per motivi di famiglia, non vorrebbe allontanarsi così tanto dall’Italia.

Proprio Allegri però, alla Juventus ha posto una condizione su tutte per garantire una squadra di livello: la conferma di Adrien Rabiot. A riportare la notizia è Tuttosport. L’ex PSG è in scadenza 2023, con 11 gol e 6 assist in 48 gare rimane la nota positiva della squadra.

La Vecchia Signora sa benissimo che senza Champions trattenere il vice-campione del Mondo non sarà facile, l’ultima offerta è quella di un rinnovo annuale alle stesse cifre attuali: 7 milioni di euro netti, cifra sgravata da altri oneri grazie al Decreto Crescita.

Dietro al giocatore, come noto, c’è la mamma agente Veronique. Secondo il giornale torinese, sabato la donna ha visto i vertici della Juventus, per volare domenica a Clairefontaine, mitico centro formativo della nazionale francese. A soli 28 anni, Rabiot è un boccone prelibato, soprattutto per la Premier.

In prima fila il Manchester United di Ten hag. Il tecnico ha chiesto ai Red Devils il francese per la sua mediana. Una sfida dura per la Juventus, arrivata a poche ore dalla decisione definitiva del ragazzo.