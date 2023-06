Guardiola, addio al City? C’è la data

Pep Guardiola ha vinto la Champions League, realizzando un importante Treble con il Manchester City, eppure già si parla di addio. C’è la data.

Il Manchester City, in finale di Champions League, ha battuto l’Inter con il gol segnato da Rodri. Non è stato semplice vedersela con i nerazzurri che hanno dato filo da torcere. Ma alla fine Pep Guardiola ce l’ha fatta e, dopo il Barcellona, è tornato a vincere la coppa dalle grandi orecchie. Mentre si gode la festa, il tecnico sta già pensando al futuro: possibile addio al City? Spunta una data.

Il Manchester City, squadra di campioni e dal valore stimato di circa 1 miliardo di euro, è riuscita a vincere in questa stagione la Premier League, la FA Cup e la Champions League. Pep Guardiola non ha fallito e ha conquistato gli ennesimi trofei della sua carriera da allenatore.

La sua sfida più grande è però quella di riuscire a vincere trofei in tutti i campionati maggiori d’Europa. Per ora ha fatto più che bene col Barcellona ne LaLiga spagnola, col Bayern Monaco in Bundesliga e appunto con il Manchester City nella Premier League. Manca di fatto solamente la Serie A. Spunta a tal proposito un’indiscrezione di non poco conto.

Guardiola, per continuare a vincere e fare la storia manca solamente la Serie A: si pensa già all’addio al City

Pep Guardiola vanta un palmares che in pochi possono dire di avere. Dopo la carriera da calciatore, ha intrapreso quella da allenatore e ha sicuramente cambiato il volto del calcio. Sul campo con gli schemi e nelle bacheche con le coppe conquistate in ogni sua grande avventura, Adesso, però, ‘Tuttosport’ ha parlato del suo futuro. È spuntata sul quotidiano la data in cui può dire addio al City.

Secondo quanto appreso sul quotidiano piemontese, quindi, Pep Guardiola avrebbe intenzione di dire addio al Manchester City con cui, in questa stagione, ha realizzato un incredibile Treble. La data è fissata al 2025, quando il suo contratto scadrà ufficialmente. Manca dunque ancora un po’, dal momento che il tecnico ha solamente lo scorso novembre rinnovato con il club inglese.

Certamente nel mercato può succedere di tutto ma sembra essere escluso, almeno per il momento, un suo addio anticipato. Adesso Guardiola pensa a godersi i meritati festeggiamenti e il meritato riposo. Poi più in là penserà a tutto il resto, con la Serie A sullo sfondo.