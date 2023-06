Giorgia Palmas e Filippo Magnini, amore a gonfie vele | FOTO

L’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è più forte che mai: ecco gli ultimi scatti della bellissima coppia

L’ex velina torna ad aggiornare i suoi quasi 2 milioni di followers su Instagram, insieme al marito Filippo Magnini. La bella sarda, amatissima sul web, si è presentata con alcuni scatti che la ritraggono più felice che mai con l’ex nuotatore.

Il mondo dello spettacolo li ha ormai incoronati come una delle coppie più belle e famose, al punto che ogni loro passo viene seguito con grande attenzione. Soprattutto la Palmas che nel mondo dello spettacolo italiano ha scritto a caratteri cubitali il suo nome. Nata a Cagliari il 5 marzo 1982, Giorgia Palmas ha iniziato a lavorare come modella sin da giovanissima con un discreto successo.

Successivamente, nel 2002, l’esplosione a ‘Striscia la Notizia‘. Antonio Ricci, ideatore del tg, la scelse insieme alla bionda Elena Barolo per formare le due veline che avrebbero accompagnato per anni Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La Palmas, tutt’ora, è amata come una delle veline che ha riscosso maggiore successo. Giorgia si è data con ottimi risultati anche alla conduzione in tv.

Da ‘Paperissima Sprint’ a ‘Music Farm’ fino a ‘Isola Party’, il format in onda su Mediaset Infinity che racconta i retroscena del reality show (a cui lei stessa prese parte anni fa) l’Isola dei Famosi.

La 41enne cagliaritana è anche un’attrice: ha recitato infatti in diverse puntate di ‘Centovetrine’ e ‘Carabinieri’, due tra le fiction che hanno avuto maggiore successo su Canale 5.

Giorgia Palmas, l’incontro con Magnini

Per quanto concerne la sua vita privata, che sui social è stata a lungo molto chiacchierata, la Palmas ha avuto una lunghissima relazione con l’ex attaccante Davide Bombardini. In seguito si è accompagnata al biker Vittorio Brumotti mentre dal 2018 fa coppia fissa con quella che a conti fatti è diventata la sua dolce metà: Filippo Magnini.

L’ex fidanzato di Federica Pellegrini – con cui condivideva la carriera nel nuoto – Magnini e la Palmas si sono iniziati a frequentare nel 2018, quando è scoccata la scintilla che li ha fatti innamorare. Nel 2021 la coppia è convolata a nozze, ma solo con un’unione civile. Nel maggio dell’anno successivo, i due si sono sposati in Chiesa in un matrimonio chiacchieratissimo. Ormai tre anni fa è nata la loro primogenita: Mia.

Giorgia e Filippo, mai così innamorati

In uno dei suoi ultimi post su Instagram la Palmas ha voluto condividere con i suoi tanti ammiratori dei momenti di serenità, spensieratezza e dolcezza al fianco del suo adorato marito.

“Serate profumate e quasi d’estate”, scrive la soubrette sarda sul suo profilo personale. Gli scatti li ritraggono in visita in un vigneto, dove Giorgia si fa scattare una sensualissima foto con il calice di vino, mostrando alle sue spalle le coltivazioni d’uva. Il secondo scatto, invece, li vede uniti e vicini più che mai.

Abbracciati per un dolce selfie, i due sembrano davvero innamoratissimi a dispetto delle voci che negli ultimi mesi li avrebbero dati in crisi. Il legame tra i due sembra quindi sempre più forte: e la conferma, dai social, non può che fare felici anche i tanti fan di una delle coppie più apprezzate ed invidiate dello showbusiness.