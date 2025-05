Juventus, affare dal Portogallo: Conte anticipa il Napoli

Saranno mesi intensi in casa Juventus per chiudere subito nuovi colpi. Ecco l’affare decisivo dal Portogallo: tutto può cambiare in Serie A

Novità interessanti per il futuro della Juventus. Saranno settimane intense per ambire a grandi palcoscenici: tutto può cambiare in vista della prossima stagione. Ecco il nuovo intreccio dal Portogallo: spunta la mossa vincente per anticipare il ds Manna.

La dirigenza bianconera continuerà a monitorare attentamente il fronte calciomercato. La Juventus proverà così a chiudere subito il nuovo colpo a centrocampo: conosciamo gli ultimi dettagli della nuova operazione dal Portogallo. Una nuova mossa vincente per innalzare il tasso tecnico della rosa bianconera. Novità importanti per chiudere nuovi affari per ambire a grandi palcoscenici: spunta la mossa vincente per chiudere subito il nuovo colpo.

Juventus, l’alternativa a Tonali: la mossa vincente dal Portogallo

La dirigenza bianconera continuerà così ad essere protagonista in ottica futura. Una rivoluzione totale per chiudere subito nuovi affari anche dal Portogallo: ecco l’alternativa numero uno a Tonali.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il primo nome a centrocampo sulla lista della Juventus è quello di Sandro Tonali. Il classe 2000 del Newcastle è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A dopo l’exploit con la maglia del Milan: la sua alternativa si chiama Florentino Luis del Benfica, accostato anche al Napoli nelle ultime settimane.

Una mossa strategica per innalzare il tasso tecnico della rosa bianconera. La Juventus ha intenzione di tornare a puntare in alto: l’obiettivo è quello di richiamare Antonio Conte in panchina per mirare allo Scudetto. Un capolavoro incredibile alla guida del Napoli, ma ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente a Torino.

La Juventus cercherà così di centrare il quarto posto in classifica per poi programmare anche la campagna acquisti per la Champions: spunta la nuova decisione in vista della prossima stagione. Florentino Luis è stato ad un passo dal Napoli per un accordo quinquennale a 2,5 milioni a stagioni. Il Benfica lo lascerà partire soltanto in caso di offerta importante: una nuova mossa vincente in casa Juventus per anticipare il colpo del presidente De Laurentiis.

Conte non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in Serie A: la Juventus ha puntato tutto su di lui, ma la decisione definitiva arriverà soltanto al termine del campionato. Ancora pochi giorni per conoscere il suo futuro tanto ambito.