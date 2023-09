Juventus: Allegri lancia l’allarme, annuncio in conferenza

Arrivano le dichiarazioni di Massimiliano Allegri che, durante la conferenza stampa Juventus, ha lanciato l’allarme: ecco il suo annuncio.

La vittoria contro la Lazio ha confermato i progressi della Juventus che in quest’avvio di stagione ha mostrato un nuovo volto. Le novità tattiche, introdotte da Massimiliano Allegri, hanno sorpreso gli stessi tifosi che sono fiduciosi per il proseguo della stagione. L’obiettivo della società, come confermato anche dallo stesso tecnico, è ottenere la qualificazione alla prossima Champions League anche se qualcuno continua a cullare il sogno Scudetto. Massimiliano Allegri, intanto, in conferenza stampa fa spaventare i tifosi.

Conferenza stampa Juventus: le parole di Allegri

Ecco l’annuncio del tecnico della Juventus Allegri alla vigilia della gara di campionato contro il Sassuolo. Una trasferta insidiosa per i bianconeri che dovranno confermare i progressi già visti nelle precedenti partite.

“Siamo solo alla quinta giornata di campionato, dobbiamo abbassare la testa e lavorare. In giro noto troppa euforia, non va bene perché toglie attenzione ed energia. Il Sassuolo è reduce da una sconfitta pesante, contro di loro sono sempre partite combattute. E’ una squadra tosta che ha grande voglia di rivalsa. Fare risultate sarebbe importante ma servirà tanta attenzione. Dobbiamo lavorare e cercare di ottenere quei risultati che possono aumentare la nostra autostima. Dobbiamo stare tranquilli, siamo solo all’inizio”.

Su Chiesa, Vlahovic e la probabile formazione anche in vista della gara contro il Lecce nel turno infrasettimanale. “Dusan e Federico un giorno hanno svolto un lavoro differenziato a causa di un affaticamento ed un problema alla schiena. Sono comunque a disposizione per domani. In attacco siamo comunque messi bene perché Milik e Kean sono pronti. Adesso sulla nostra strada c’è il Sassuolo, dobbiamo pensare alla partita di domani. Poi ci concentreremo sulla gara di martedì”.

Come cambia la Juventus, l’annuncio di Allegri

Allegri s’è soffermato anche sulle novità tattiche introdotte alla Juventus dal nuovo collaboratore tecnico ed ex Sassuolo Magnanelli.

“Bisogna entrare nelle prime quattro, questo è l’obiettivo della società. Ci saranno dei momenti di difficoltà dove bisognerà comunque fare risultato, alcune partite vanno vinto in maniera sporca. Sono quelle che faranno la differenza”.

“Magnanelli? E’ un ragazzo che ho avuto con me a Sassuolo. Ha preso il posto di Paolo Bianco e lavora per la preparazione della partita. Ci sono grandi persone all’interno dello staff tecnico. Sono tutti giovani ed hanno la possibilità di lavorare in un club importante come la Juventus. Tutto questo entusiasmo non significa che i problemi sono risolti, abbiamo affrontato appena quattro partite. Bisogna tornare alla normalità della Juventus, ovvero vincere più partite possibili nel corso della stagione”.