Svolta in panchina, scelto il nuovo allenatore: è ufficiale

La squadra ha finalmente il suo nuovo allenatore. In realtà la scelta è stata presa in maniera repentina da parte della dirigenza, che dopo l’esonero di lunedì scorso ha immediatamente scelto a chi affidare la panchina.

Questa velocità potrebbe lasciare intendere che la società può non aver preso la decisione migliore per il futuro tattico del club, ma la realtà dei fatti parla di un corteggiamento che fra le parti va avanti da già diversi mesi.

L’esonero di inizio settimana è stato solo il pretesto finale per dare il via ad un rapporto lavorativo che secondo i piani alti del club potrebbe permettere di raggiungere importanti soddisfazioni.

Scelto il nuovo allenatore: esonero pretesto per farlo

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali. Sono infatti già diverse le panchine che in questo inizio di stagione sono saltate, l’ultima delle quali proprio ad inizio settimana.

Dopo un avvio di stagione discutibile, la dirigenza ha tirato le somme dell’operato dell’allenatore, valutando in maniera insufficiente quanto fatto fino ad ora. Viste le qualità della rosa la squadra deve puntare a tutt’altro, ma la classifica, al momento, recita alcune difficoltà che potrebbero ritenersi letali a lungo andare per il raggiungimento degli obiettivi prefissatosi dalla società. Ovviamente questo ha portato la dirigenza a prendere una decisone importante, che potrebbe senza ombra di dubbio andare a cambiare, si spera in positivo, la storia della squadra da oggi fino al termine della stagione.

Stando infatti a quanto riportato da il The Sun, ma notizia come detto già nota da lunedì’, l’Huddersfield ha esonerato Wanrock. Il club di Championship, però, non si è perso in chiacchiere e, in pochissimo tempo, ha anche scelto ed ufficializzato il suo nuovo allenatore.

Huddersfield, esonerato Warnock: ecco chi è il nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Warnock l’Huddersfield non ha perso tempo ed ha anche scelto il nuovo allenatore della prima squadra. La lista di papabili sostituti del 74enne era vasta, ma alla fine il club biancoazzurro ha deciso di puntare su un profilo che già nel corso di quest’estate era stato molto vicino ai Terriers.

Stando infatti a quanto confermato ed ufficializzato dallo stesso club tramite un comunicato sui propri siti ufficiali, il nuovo allenatore dell’Huddersfield è Darren Morre, ex leggenda del calcio giamaicano praticamente strappato dalla panchina dello Sheffield Wednesday, club col quale solo una stagione fa aveva conquistato la promozione della League 1 alla Championship.

Huddersfield: scelto Moore, si cambia tanto

Con la scelta di Moore in panchina l’Huddersfield ha azzardato tanto, anche perché l’ex allenatore dello Sheffield porterà idee di gioco completamente diverse rispetto a quelle di Warnock. Il giamaicano gioca infatti con un 3-5-2, rispetto al precedente 4-3-3 dell’inglese, ma quanto fatto vedere negli ultimi due anni alla guida degli Owls fa ben sperare i Terriers, che puntano a tornare in Premier League.