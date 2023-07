Juventus, si sblocca il calciomercato: cessione in vista

Dopo aver arrancato rispetto alle rivali di Serie A, complice anche l’attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli, il calciomercato della Juventus è finalmente pronto a sbloccarsi. La complicata situazione, economica e non, nella quale riversa il club bianconero fa sì che questo possa operare solo a determinate condizioni, una di questa è cedendo, tanto, così da riuscire a guadagnare il giusto da poter essere poi in grado di reinvestire.

Farlo non è assolutamente semplice, ma nelle scorse ore dalle parti della Continassa si sarebbe già vista e sentita la “mano” di Cristiano Giuntoli, visto quanto si è detto e parlato in giornata.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Juventus è pronta a mettere a segno una cessione importante in questo calciomercato, una di quelle in grado di poter svoltare completamente l’estate la Vecchia Signora, e Giuntoli non stava aspettando altro che questo per iniziare a lavorare a modo suo.

Calciomercato Juventus, si sblocca tutto: cessione in vista

Importanti e fondamentali novità arrivano in merito al calciomercato in uscita della Juventus, desiderosa di mettere a segno un paio di cessioni importanti così da riuscire ad autofinanziarsi questa cessione estiva di trasferimenti. In parte la Vecchia Signora ci starebbe anche riuscendo, ma in realtà la questione è più facile a dirsi che a farsi, visto che sono davvero pochi gli esuberi della formazione di Massimiliano Allegri che hanno mercato un pò ovunque.

Il tecnico bianconero vuole però cambiare, ha bisogno di nuovi stimoli e di nuovi giocatori dopo la scorsa, deludente, stagione, ed è -forse- anche per questo che incredibilmente la Juventus avrebbe messo sul mercato un pò tutti, anche i top. Al momento, però, c’è da pensare una cosa alla volta, ed al momento la priorità è quella di cedere il prima possibile chi effettivamente si può.

Sulla lista “nera” di Giuntoli sarebbero presenti diversi nomi, anche importanti, ma il principale indiziato a lasciare subito la Juventus in questo calciomercato è Weston McKennie. Di rientro dal prestito dal Leeds, stando a quanto riportato da calciomercato.com sul giocatore statunitense si sarebbero posati gli occhi dell’Aston Villa, occasione che la Vecchia Signora non si vorrebbe lasciar sfuggire, visto che con questa cessione si potrebbe sbloccare tutto.

Aston Villa su McKennie: la Juve fissa il prezzo nel segno di Milinkovic

L’Aston Villa vuole rinforzare il proprio centrocampo con Weston McKennie, giocatore che la Juventus sarebbe disposta -senza troppi problemi- a cedere così da riuscire a finanziare l’eventuale operazione legata a Milinkovic Savic. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, il club bianconero vorrebbe guadagnare il più possibile dall’uscita dell’americano, ma la realtà dei fatti è che il giocatore non vale più 40 milioni di euro, ma di meno.

Stando a dati Transfermarkt, per cedere McKennie in questo calciomercato la Juventus potrebbe chiedere massimo 18 milioni di euro.

Juve, non solo Aston Villa: c’è la fila per McKennie

Sorprendentemente Weston McKennie è desiderio di mercato di tantissimi club. Oltre all’Aston Villa, infatti, il centrocampista della Juventus è finito anche nel mirino del Borussia Dortmund. Le opzioni ci sono, ora spetta solo alla Vecchia Signora trovare quella più idonea per lei e per il giocatore.