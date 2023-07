Messo fuori rosa: al Milan a prezzo stracciato

Il Milan insegue un’occasione sul mercato internazionale, approfittando di una controversa esclusione dalla rosa di un giocatore. Ecco chi è.

Continuano i sondaggi del Milan sul mercato, alla ricerca dei rinforzi necessari per la prossima stagione. La ricca cessione di Tonali ha portato in cassa un bel gruzzolo, che i rossoneri vogliono ora spendere nella maniera più opportuna possibile.

Giocatori giovani e di talento, con già un bel bagaglio d’esperienza, ma a un prezzo vantaggioso: questo l’identikit degli obiettivi di Moncada, che ora sembra avere individuato un’occasione. C’è infatti un nome del calcio internazionale che potrebbe arrivare a prezzo di saldo.

La posizione è quella del trequartista centrale, dove il Milan è rimasto scoperto con l’addio di Brahim Diaz. Lo spagnolo, da tre stagioni in prestito dal Real Madrid, ha deciso infine di rientrare alla casa madre e giocarsi le sue chance in maglia bianca, lasciando così un vuoto nella rosa rossonera. Pioli ha già dimostrato di fidarsi poco di De Ketelaere, che infatti viene dato in uscita (c’è l’Atalanta su di lui), per cui un nuovo acquisto in questo ruolo è scontato.

Una delle prime voci circolate riguarda Sergio Arribas, 21enne talento del Real Madrid che potrebbe seguire lo stesso percorso di Brahim Diaz. Ma si tratta di una scommessa, per quanto intrigante, mentre i rossoneri sono in cerca di maggiore affidabilità. Ecco perché nelle ultime ore è emerso il nome di un giocatore della Premier League, messo ormai ai margini della propria squadra e che potrebbe arrivare senza spese esagerate. Un acquisto che, però, potrebbe avere ripercussioni mediatiche discutibili.

Il Milan su Greenwood, ai margini allo United per le accuse di violenze

Mason Greenwood sarebbe nei piani del Milan, secondo il sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, dopo essere già stato accostato ad Atalanta e Roma. Dal punto di vista tecnico, sarebbe un bel colpo: parliamo di un grande talento di soli 21 anni e dalla grande duttilità tattica. L’inglese può essere schierato da ala destra o sinistra, trequartista centrale, prima o seconda punta, e ha caratteristiche che si sposerebbero bene con lo stile di gioco rossonero.

Il problema con il suo acquisto è più profondo. Il motivo per cui oggi è disponibile a costo molto basso e con poca concorrenza è che dal gennaio 2022 è fuori rosa al Manchester United dopo delle gravi accuse. Secondo varie fotografie e video, ha aggredito violentemente la sua compagna, che lo ha denunciato, facendo aprire un procedimento penale contro di lui.

Negli scorsi mesi, la polizia inglese ha comunicato che le accuse erano cadute, ma il motivo non è mai stato chiarito. E il contenuto delle immagini rese pubbliche dalla compagna un anno e mezzo fa pesa ancora sul giudizio verso il calciatore.