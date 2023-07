Serie A: accordo concluso per Icardi, beffate Roma e Juventus

Uno dei nomi che più è in grado, ancora oggi, di accendere i sogni di mercato dei tifosi italiani è certamente Mauro Icardi. Dopo l’ultima stagione al Galatasaray si è rilanciato nel grande calcio. Adesso si avvicina il suo ritorno in Serie A, con la beffa per la Roma e la Juventus.

Anche oggi, a distanza di diversi anni dal suo addio, il nome di Mauro Icardi continua a tornare in alto in termini di interesse in Serie A. Era inevitabile che accadesse anche in questa sessione estiva, dal momento che sono tanti i top club a caccia di un bomber di aria di rigore. Piace alla Roma, che deve sostituire, possibilmente a basso costo, Abraham. Ma piace anche alla Juventus, che prima di affondare ha bisogno di cedere Vlahovic per fare cassa. Come si suol dire in casi del genere, tra i due litiganti è il terzo a godere. Andiamo a vedere cosa sta accadendo.

Beffate Roma e Juventus

Come detto anche in precedenza, il nome di Mauro Icardi negli ultimi mesi è stato spesso accostato alla Roma ed alla Juventus. Entrambe le società lo hanno messo nel mirino, ma adesso è un altro il club che si sta muovendo per lui.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, anche la Lazio starebbe seriamente pensando al bomber argentino. Come è noto, infatti, i capitolini hanno l’imperativo di regalare a Maurizio Sarri un profilo alternativo a Ciro Immobile, che nella prossima stagione non può essere l’unica punta in rosa. I costi del cartellino sono decisamente alla portata della Lazio, ancor di più tenendo conto del fatto che giocherà la Champions League nella prossima stagione. A frenare momentaneamente l’operazione è la questione relativa all’ingaggio, ma ogni giorno che passa gioca a favore dei capitolini.

Icardi alla Lazio, colpo a sorpresa

La stima di Maurizio Sarri nei confronti del centravanti ex Inter è nota a tutti e con il suo gioco potrebbe esaltarsi e tornare ad essere quella macchina da gol che tutti abbiamo imparato a conoscere in Italia, con la Sampdoria prima ma soprattutto con l’Inter. Non preoccupa trovare una intesa con il PSG, mentre c’è da trattare e faticare per quel che concerne l’ingaggio.