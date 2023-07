Calciomercato, doppio colpo Juve: non solo Lukaku, ecco chi arriva

Il prossimo weekend sarà decisivo per il calciomercato della Juventus. Giuntoli andrà a Londra per chiudere due colpi, ecco tutti i dettagli.

Non solo Lukaku, nel mirino della Juventus c’è anche un altro calciatore. Piede sull’acceleratore per Cristiano Giuntoli che in attesa di concludere qualche cessione, proverà a sbloccare altre due trattative di mercato: ecco tutti i dettagli riguardo l’obiettivo.

Allegri è negli Stati Uniti per guidare la squadra in questo ritiro pre campionato. Il tecnico sarà protagonista con i suoi giocatori di due amichevoli importanti, contro Milan e Real Madrid, che servirà a capire lo stato di forma della sua rosa. Intanto, Cristiano Giuntoli è a lavoro per sbloccare diverse trattative. Nel week end è previsto un viaggio a Londra del ds bianconero per fare il punto riguardo la trattativa per l’arrivo alla Juventus di Lukaku e non solo. Nel summit londinese ci sarà la possibilità di bloccare anche altri giocatori.

Calciomercato Juventus: doppio colpo, ecco la mossa di Giuntoli

Non c’è solo Lukaku nel mirino della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il ds nei prossimi giorni volerà a Londra anche per parlare con un altro obiettivo.

Si muove qualcosa riguardo il mercato in entrata della Juve. Dopo un fase di rodaggio, i bianconeri sono pronti ad entrare in scena e a sbloccare le trattative per l’arrivo in bianconero di almeno due elementi. Nel viaggio a Londra, Giuntoli incontrerà anche l’Aston Villa e il West Ham per Zakaria, il centrocampista svizzero è in uscita per far spazio a Kessie che potrebbe arrivare da Barcellona in prestito.

Intanto, c’è un nome nuovo sugli esterni: per la Juventus è tornato di moda il profilo di Timothy Castagne, che è in uscita dal Leicester. Già a giugno s’era iniziato a parlare di questo giocatore, connazionale di Lukaku. Dopo Weah, i bianconeri potrebbero tornare alla carica con un nuovo rinforzo sulla fascia. Viste le difficoltà per arrivare ad Holm, la società ha deciso di prendere dal Leicester e portare alla Juventus Castagne.

Castagne alla Juventus, Giuntoli a Londra non solo per Lukaku

Come riportato da Goal.com, Giuntoli nei prossimi giorni sarà a Londra non solo per Lukaku. Nel mirino c’è sempre Castagne del Leicester. Già cercato a giugno, prima dell’arrivo di Weah, il calciatore non è mai uscito dai radar bianconeri. Allegri ha chiesto un nuovo rinforzo sugli esterni ed è per questo motivo che il ds farà il punto della situazione con i dirigenti del Leicester che sono pronti a trattare per la cessione alla Juventus di Castagne che può arrivare in bianconero insieme al suo connazionale Lukaku.