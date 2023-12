Juventus, che sgarbo da Sarri: beffa sul più bello

Maurizio Sarri e la Lazio sono pronti a fare uno sgambetto sul calciomercato alla Juventus, e anche sul più bello

La Lazio di Maurizio Sarri dopo l’ennesimo ko in campionato, stavolta contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, è sempre più convinta di dover intervenire sul calciomercato invernale per poter cambiare la rotta di una stagione che pare essere l’antitesi di quella dello scorso anno in cui i biancocelesti sono arrivati secondi in campionato e hanno centrato la qualificazione in Champions League.

I rinforzi, per il mister toscano, servono sicuramente in attacco e a centrocampo, ma anche la difesa, falcidiata dagli infortuni, è uno dei reparti che dovrebbero essere ristrutturati dalla società di Claudio Lotito. A questo proposito, sia la dirigenza, sia soprattutto l’allenatore hanno messo nel mirino un giocatore della Juventus, che Sarri, per giunta, conosce abbastanza bene per averlo allenato ai tempi dell’ultimo scudetto dei bianconeri, e persino nella sua prima esperienza in Serie A con l’Empoli.

Ovviamente stiamo parlando di Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994, il cui contratto con la Vecchia Signora è in scadenza nel giugno del 2024, e che ancora non ha trovato un accordo di massima con il club per il rinnovo.

Rugani nel mirino della Lazio di Sarri, la strategia per strapparlo alla Juventus

Le ultime notizie, riportate da ‘La Stampa’, dicono che il difensore centrale della Juventus dovrebbe incontrare la società a inizio anno per trattare il prolungamento del contratto che lo terrebbe in bianconero per altre due stagioni con conseguente spalmatura dell’ingaggio. Ed è proprio in questo lasso, con un’offerta più convincente, che potrebbe inserirsi il club di Lotito.

D’altronde, lo stesso Rugani non ha mai nascosto la stima nei confronti dell’allenatore biancoceleste, con il quale ha avuto il suo exploit all’Empoli. Cambiare, però, potrebbe non essere la scelta corretta, specialmente ora che il 29enne è riuscito a rientrare nelle rotazioni di Massimiliano Allegri – e contro il Cagliari, un’altra sua ex squadra, ha anche segnato il gol che di fatto ha consentito alla Juventus di rimanere incollata all’Inter nella lotta scudetto.

Rugani, fresco di sì alla proposta di matrimonio della sua Michela Persico, con la quale sta dal 2015 e dalla quale nel 2020 ha avuto un figlio, potrebbe aver voglia di altre novità, e perché no, anche di approdare sotto l’ombra del Cupolone, e di quel tecnico che lo ha reso uno dei giocatori più desiderati della Serie A. Chissà.