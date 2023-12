Cristina Buccino, forme esplosive: Instagram in tilt

Cristina Buccino manda fuori di testa i fan, la splendida modella ci regala una ennesima carrellata di scatti semplicemente illegali sui social

Da tempo è una delle esponenti più fulgide del fascino e della sensualità mediterranee. Una delle bellezze italiane più seducenti in assoluto e sul tema non c’è discussione che tenga, del resto parliamo di una modella che ha ormai esportato la sua fama in tutto il mondo. Cristina Buccino, basta la parola.

La stupenda top model calabrese si è conquistata copertine a ripetizione grazie a una avvenenza da urlo, impossibile da ignorare. Che le ha fatto meritare l’etichetta di ‘Kardashian italiana’. In passerella o davanti all’obiettivo fotografico su Instagram, il risultato non cambia, Cristina è sempre un capolavoro vivente e fa battere fortissimo il cuore dei tantissimi fan che la seguono sempre con entusiasmo.

Anche grazie ai diversi anni trascorsi in tv come showgirl, Cristina ha accumulato un pubblico di tutto rispetto, che oggi supera i tre milioni di followers. Molti la ricordano con piacere nei suoi trascorsi sul piccolo schermo e sperano ancora di rivederla, prima o poi, davanti alle telecamere. Ma la Buccino ha fatto da diversi anni la sua scelta, la dimensione televisiva le stava stretta e non faceva per lei. Da lì, la decisione di concentrarsi esclusivamente sulla carriera da modella e influencer. La 38enne mette in mostra sempre e comunque un fascino leggendario, così vicino alla perfezione da fare spavento. E per tanti è sufficiente ammirarla nei suoi scatti più seducenti per iniziare con un sorriso la giornata.

Cristina Buccino, posa statuaria in bikini: la piscina si fa bollente all’istante

In questi giorni prima di Natale, Cristina si sta concedendo un po’ di relax negli emirati, a Doha. Come tante altre celebrità, sta regalando spettacolo con i suoi look audaci ed esplosivi in costume. L’ultima visione che ci offre è a dir poco celestiale.

Silhouette slanciata e prorompente, suadente in ogni dettaglio. Cristina colpisce immediatamente al cuore, con le sue gambe chilometriche, i suoi fianchi pericolosissimi e un bikini talmente esplosivo che in primo piano pare quasi poter bucare lo schermo. Una vera e propria opera d’arte, che viene salutata, manco a dirlo, da una valanga di like e da innumerevoli messaggi d’amore: “Oserei dire anche meglio di Belen”, “Non ti batte nessuna, sei la numero uno”, “E dai, non puoi farci questo”, “Il top della bellezza italiana”, “Sei straordinaria”.