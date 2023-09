Juventus, colpo last minute: mossa a sorpresa di Giuntoli

Il mercato della Juventus non è finito: ultime ore frenetiche, ecco la mossa a sorpresa di Cristiano Giuntoli.

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative al trasferimento del calciatore. La Juventus è in attesa di una svolta che potrebbe arrivare entro le ore 20.

Ultimo giorno di calciomercato in Italia. Alle ore 20 ci sarà la fine della sessione 2023, intanto sulla Juventus continuano ad uscire fuori nuovi aggiornamenti. Giuntoli potrebbe mettere a segno un colpo last minute: ecco le ultimissime notizie relative a questa indiscrezione di calciomercato.

Calciomercato Juventus: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Non è stata una campagna acquisti entusiasmante per la Juventus che fino ad oggi, oltra a prendere vari giovani, ha aggiunto alla prima squadra solo Weah. Una scelta chiara e precisa della dirigenza e di Max Allegri che ha valorizzato gli under 23 di proprietà della Vecchia Signora.

Le riconferme di Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling e Yildiz indirizzano il nuovo corso bianconero basato sui giovani talenti. Ecco perché a fronte dei mancati arrivi in sede di calciomercato, la società ha deciso di mantenere in rosa questi giocatori che daranno il loro contributo da qui a fine stagione.

Ovviamente, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Non mancano, infatti, i colpi di scena. Ecco perché il prossimo colpo last minute può arrivare in caso d’addio di Filip Kostic. L’esterno serbo è in uscita dalla Juventus, nelle ultime ore si sono fatti avanti club turchi ed inglesi. In particolar modo sul giocatore c’è il West Ham anche se la valutazione della Juventus, di 15 milioni di euro, sta frenando l’operazione.

Kostic via dalla Juventus? La situazione

Quale futuro per Filip Kostic alla Juventus? I tifosi si chiedono cosa ne sarà del destino del giocatore, protagonista la scorsa stagione con la maglia dei bianconeri. A sorpresa, in questo avvio di campionato, Allegri ha deciso di puntare sui giovani Cambiaso e Iling che al momento sono avanti nelle gerarchie. Ecco perché Kostic è alla ricerca di una nuova squadra in queste ultime ore di calciomercato. Possibile uscita last minute, dunque, per la Vecchia Signora che potrebbe a quel punto prendere un nuovo calciatore anche se la priorità del club è quella di mettere in ordine il bilancio, ringiovanire la rosa e risparmiare sugli stipendi. L’eventuale partenza di Kostic farebbe felice e non poco Giuntoli che ha già fatto sapere di voler cederlo a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Resta viva l’opzione West Ham, ci sarà tempo fino alle ore 23 italiane visto che il mercato inglese chiuderà più tardi rispetto a quello italiano.