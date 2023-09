Calciomercato Milan, salta Daka: il nuovo attaccante sarà spagnolo

Ultime ore frenetiche per il Milan che è alla spasmodica ricerca di un attaccante. Dopo Taremi, salta anche la trattativa per Daka. Ecco il nuovo obiettivo di Moncada.

Sono cambiati i piani del Milan. La società ha deciso di mollare Daka del Leicester. Nonostante l’accordo tra le parti, il a causa dei tempi di tesseramento lunghi (a causa dello status di extracomunitario del giocatore) ha fatto sapere al giocatore e al club inglese di voler interrompere la trattativa. I rossoneri si sono fiondati su un nuovo attaccante spagnolo che può arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dopo la cessione al Monza di Lorenzo Colombo, il Milan s’è messo alla ricerca di un nuovo vice Giroud. La dirigenza, dopo il rifiuto di Taremi, ha dovuto bloccare anche la trattativa per l’arrivo di Daka del Leicester. Ecco perché alla fine Moncada ha optato per un’altra opzione più praticabile: si tratta del centravanti del Siviglia che è pronto a legarsi al Milan in questa finestra di mercato 2023.

Calciomercato Milan: accordo per l’attaccante, arriva da Siviglia

Sarà spagnolo l’ultimo acquisto di calciomercato del Milan. I rossoneri chiudono la sessione 2023 con un colpo ad effetto, ecco svelato il nuovo vice Giroud. Si tratta di un profilo giovane, simile fisicamente al francese.

Dopo i tentativi andati a vuoto per Taremi, la società la scorsa notte ha deciso di accelerare per Daka del Leicester. A sorpresa nella mattinata di oggi, 1 settembre, il club ha deciso di cambiare obiettivo. Alla base di questa decisione lo status da extracomunitario di Daka: a causa di questioni burocratiche, il Milan avrebbe corso il rischio di non tesserare in tempo il calciatore.

Ecco perché alla fine è stato accantonato il profilo di Daka, adesso Moncada è pronto a chiudere per l’arrivo al Milan di Rafa Mir del Siviglia.

Rafa Mir al Milan, i dettagli dell’operazione

Come riportato da Sky Sport, in queste ore le due società sono a lavoro per sbloccare la trattativa e favorire l’arrivo al Milan dell’attaccante del Siviglia Rafa Mir. Il calciatore spagnolo ha già dato il suo ok anche se il club andaluso non ha sciolto le riserve. Le parti sono in contatto per raggiungere l’intesa, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Sono ore decisive per questa trattativa, la speranza del Milan è chiudere l’affare entro le 20 di questa sera.