Juventus, fatta per il primo acquisto: ma c’è un problema

La Juventus ha chiuso il primo acquisto del 2025 e ora però spunta un problema non di poco conto che coinvolge la squadra affidata a Thiago Motta.

Ci sono degli aggiornamenti da dover dare in merito a quella che è stata una scelta fatta dalla Juventus che con Cristiano Giuntoli sta provando a sistemare le cose dopo quello che è accaduto in questi primi mesi, dove Thiago Motta non ha dato seguito ai risultati sperati. In questo momento però serve ancora una volta l’ennesimo sforzo del responsabile di calciomercato bianconero che dovrà sistemare alcuni danni collaterali.

Secondo le ultime notizie c’è uno stato di emergenza nella Juventus per diversi reparti che in questo momento sono in grande difficoltà e in carenza numerica per quello che è accaduto. Si cerca di capire come risolvere al meglio la questione visto ciò che sta accadendo già in queste prime settimane del nuovo anno, sarà Giuntoli a dover intervenire.

Calciomercato Juventus, si blocca il primo acquisto

Sembrava tutto fatto per il primo acquisto della Juventus e di fatto è così, ma ancora una volta si è venuto a creare un problema non di poco conto che ora cambia la situazione e bisognerà trovare una nuova strategia.

Sembra esserci un serio problema per la Juventus e Cristiano Giuntoli che non riesce a chiudere dei nuovi arrivi immediati come si pensava dopo gli infortuni in difesa di Bremer e Cabal. Adesso però girano delle voci molto importanti riguardo la mossa che è stata decisa di fare da parte della società bianconera.

Secondo le ultime notizie, infatti, la Juventus ha chiuso l’acquisto di Hancko del Feyenoord in difesa, ma attenzione a quella che è la scelta da parte del club olandese di dare il via libera alla partenza del giocatore solo in estate.

Pare quindi che alla fine la Juventus acquisterà Hancko ma per un suo arrivo dalla prossima stagione. Un problema che costringe la società a dover rimettersi a lavoro per trovare un nuovo innesto in difesa immediato.