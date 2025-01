Comprano Osimhen a gennaio: intreccio con la Juventus

Nonostante in quel di Istanbul si trovi benissimo, Victor Osimhen potrebbe lasciare la Turchia ed il Galatasaray già in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante nigeriano sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di una grande d’Europa, pronta a sedersi al tavolo delle trattative con il Napoli per cercare di abbassare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. De Laurentiis non sembrerebbe essere intenzionato a fare alcun tipo di sconto, anche se la volontà del ragazzo potrebbe in un certo senso risultare essere decisiva.

Victor Osimhen non ha infatti alcuna intenzione di restare a (e del) Napoli, motivo per il quale novità importanti potrebbero arrivare su questo fronte già nei prossimi giorni, con la Juventus che osserverebbe interessata l’evolversi della situazione da dietro le quinte.

Osimhen lascia il Galatasaray a gennaio: lo comprano subito

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che a quanto pare non sembrerebbe essere al Galatasaray, nonostante in Turchia il nigeriano sembrerebbe trovarsi piuttosto bene. Alla porta dell’ex attaccante del Napoli avrebbe però bussato una grande d’Europa, che addirittura lo avrebbe indicato essere una priorità per questo calciomercato.

Considerato il blasone della squadra interessata, Osimhen avrebbe subito ammiccato l’occhio, lasciando intendere che un trasferimento in un club del genere non gli dispiacerebbe affatto. Da capire adesso se il Galatasaray è dello stesso avviso, ma la sensazione è che nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta concreta per l’attaccante il Napoli la valuterà. E se la accetterà il club turco non potrà fare niente, se non provare a trattenere il nigeriano pareggiandola e lasciando al calciatore libertà di scelta.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Manchester United di Ruben Amorim riterrebbe essere Victor Osimhen addirittura una priorità per questo calciomercato. L’allenatore tedesco vuole l’ex attaccante del Napoli, che potrebbe rientrare in una clamorosa operazione di scambio che potrebbe vedere rimanere coinvolta anche la Juventus.

Futuro Osimhen: intreccio con la Juventus

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe mettere il bastone fra le ruote alla Juventus ed alle sue strategie di calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, complice la voglia di voler mettere a disposizione di Ruben Amorim il nigeriano, il Manchester United potrebbe addirittura sacrificare Joshua Zirkzee, il nome in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora per questo gennaio.

Pur di abbassare le richieste di De Laurentiis i Red Devils potrebbero infatti offrire in scambio al Napoli il cartellino dell’olandese, facendo così rimanere con un pungo di mosche in mano Thiago Motta che, da dietro le quinte, starebbe lavorando direttamente con il calciatore per convincerlo a sposare la causa bianconera. Da capire adesso come si evolveranno le cose, anche perché non è detto che il Napoli accetti uno scambio per Osimhen, anche se Zirkzee più conguaglio è una vera e propria occasione. Staremo a vedere.