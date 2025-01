Infortunio Calhanoglu più grave del previsto: cosa rischia

Infortunio serio durante Inter-Milan di Supercoppa. Ad avere la peggio il centrocampista dei nerazzurri Hakan Calhanoglu, ecco le ultimissime riguardo le condizioni del turco.

Uscito per infortunio, il calciatore è stato sostituito da Asllani. Rischio beffa per Simone Inzaghi, che deve fare i conti con lo stop di Calhanoglu che è stato già valutato dallo staff medico dell’Inter.

Ecco le prime impressioni riguardo i tempi di recupero del calciatore, con l’Inter che ha subito chiarito l’entità dell’infortunio di Calhanoglu.

Pessima notizia per l’Inter che, durante la finale di Supercoppa contro il Milan, ha perso per infortunio Hakan Calhanoglu. Il centrocampista, che ha dovuto lasciare il terreno di gioco nel primo tempo, ha chiesto il cambio a causa di un problema muscolare.

Inter: infortunio Calhanoglu

La partita dell’ex Calhanoglu dura appena 35 minuti. La sfortuna si abbatte sul giocatore che è costretto ad uscire prima dell’intervallo a causa di questo guaio di natura muscolare.

Attorno alla mezz’ora della sfida contro il Milan, il calciatore ha chiesto la sostituzione con Inzaghi che ha gettato nella mischia Asllani, il sostituto naturale del turco.

Nelle prossime ore, il giocatore si sottoporrà ai controlli del caso anche se lo staff medico è intervenuto per soccorrere il giocatore turco che è apparso molto dolorante.

Attraverso un comunicato, la società nerazzurra è intervenuta per fare chiarezza e rendere noti i motivi per il quale Hakan Calhanoglu è uscito per infortunio durante la sfida di Supercoppa Inter Milan.

“Sostituito al minuto numero 35 della finale di Supercoppa contro il Milan, Calhanoglu ha rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore destro”.

Adesso bisognerà attende il resposto degli esami che chiariranno meglio l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Al rientro in Italia, infatti, i medici dell’Inter effettueranno tutti i controlli del caso.

Resta comunque in forte dubbio per le prossime partite di campionato che l’Inter dovrà giocare al rientro dall’Arabia Saudita.

Inter, quanto torna Calhanoglu

I tifosi, adesso, sono in attesa di conoscere il responso degli esami che chiariranno meglio le condizioni di Calhanoglu che a questo punto è a forte rischio per la sfida contro Venezia e Bologna.

Gli impegni ravvicinati, infatti, obbligano lo staff medico a fare le dovute valutazioni con Inzaghi che dovrà gestire al meglio Calhanoglu che ha riportato questo problema fisico.