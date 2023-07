Intreccio di portieri: la trattativa dell’Inter si sblocca grazie alla Juventus. Ecco chi sarà il prossimo estremo difensore dei nerazzurri.

C’è la svolta per l’Inter che ha chiuso la trattativa di calciomercato per l’arrivo di un nuovo portiere. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare con la società che ha messo a segno un super colpo tra i pali. Esperienza e qualità a disposizione di Inzaghi che potrà finalmente contare su un nuovo estremo difensore, dopo l’addio di Handanovic e Onana. Ecco chi sarà il nuovo numero uno dei nerazzurri.

L’Inter esulta, è fatta per il nuovo portiere. L’affare è in dirittura d’arrivo: la società ha chiuso per l’estremo difensore che è pronto a firmare con il club nerazzurro. Le parti hanno concordato tutto, ecco le ultimissime riguardo questo colpo che s’è sbloccato grazie alla Juventus.

Nuovo portiere Inter: l’affare si sblocca grazie alla Juventus

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo. La società è pronta ad annunciare il primo colpo tra i pali. Dopo l’addio di Handanovic ed Onana, la dirigenza ha chiuso per un nuovo portiere. La trattativa dovrà essere solo ufficializzata: dopo le indiscrezioni di ieri relative al Dibu Martinez dell’Aston Villa, la società ha accelerato per un altro estremo difensore.

E’ tutto fatto per l’arrivo all’Inter di Sommer che è pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni. Inzaghi avrà a disposizione il nuovo portiere. L’affare s’è sbloccato anche grazie alla Juventus. Il Bayern Monaco, infatti, in queste ore ha contattato i bianconeri per chiedere informazioni su Wojciech Szczesny che è pronto a lasciare la Vecchia Signora.

Il polacco è stato individuato dalla dirigenza dei bavaresi per sostituire proprio l’estremo difensore svizzero che adesso è ad un passo dall’Inter. L’intreccio potrebbe concludersi una volta completato il trasferimento in nerazzurro di Sommer. A quel punto il Bayern Monaco potrebbe prendere dalla Juventus Szczesny, che andrebbe a completare il pacchetto dei portieri del Bayern insieme a Neuer.

Sommer all’Inter e Szczesny al Bayern Monaco: intreccio di portieri

Secondo quanto riportato da Repubblica, il club bavarese s’è messo alla ricerca di un nuovo portiere dopo la cessione all’Inter di Sommer. I tedeschi sono pronti a chiudere per l‘arrivo al Bayern Monaco di Wojciech Szczesny. La Juventus è in attesa di conoscere il suo futuro in Europa, nel caso in cui dovesse arrivare l’esclusione dalla Conference i bianconeri potrebbero aprire per la cessione dell’estremo difensore polacco che è uno dei più pagati della rosa. Giuntoli incontrerà molto presto i tedeschi per fare il punto della situazione riguardo la cessione di Wojciech Szczesny al Bayern Monaco.