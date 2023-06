Juventus, il triste addio è realtà: che rimpianto

La stagione in casa Juve è giunta al termine. Non sarà affatto un’annata da ricordare, ma si pensa al futuro.

Quella 2022/2023 è senza dubbio una delle peggiori stagioni della storia della Juventus. Non solo numeri impietosi con zero titoli all’attivo, ma anche o soprattutto le vicende extracalcistiche a rovinare l’immagine della società bianconera.

E pensare che a inizio stagione le aspettative dei tifosi erano ben altre. La società bianconera aveva attuato un’interessante campagna di calciomercato, piazzando diversi colpi di livello. In primis Angel Di Maria e Paul Pogba, forse coloro che più hanno deluso le aspettative dei tifosi. La penalizzazione e la multa dovute rispettivamente al Processo per l’Operazione Prisma e la Manovra stipendi ha finito di rovinare l’annata bianconera. Con i dieci punti di penalizzazione la Juve è stata ‘retrocessa’ in classifica, l’ennesima nota negativa di questo 2023.

La Juve non parteciperà alla prossima Champions League e, visto possibili imminenti sanzioni dall’Uefa, potrebbe trovarsi costretta a rinunciare totalmente all’Europa. Oltre a queste delusioni il club deve fare i conti con il calciomercato con diversi big che potrebbero dire addio. Per uno manca l’ufficialità, ma c’è quasi la certezza all’interno dei vertici bianconeri. Stiamo parlando del centrocampista francese Adrien Rabiot, probabilmente il miglior calciatore della Juve in questa stagione.

Juventus, Rabiot ormai verso l’addio

8 gol in campionato, 11 complessivi. Adrien Rabiot ha disputato quest’anno la sua miglior stagione con la maglia della Juve. Un’annata che aumenta i rimpianti per un addio quasi certo e che vedrà Allegri (o il suo sostituto) dover fare a meno del suo talento. Rabiot ha il contratto in scadenza al termine di questo mese e ha manifestato l’intenzione di non rinnovarlo. Una richiesta di 10 milioni di euro annui quasi mai presa in considerazione dalla Juve, ma senza Champions neanche il calciatore vuole sentire ragioni.

Per Rabiot il futuro è all’estero con le big di Premier League interessate al suo cartellino. In pole c’è il Manchester United, club che già in passato ha mostrato più volte interesse per Adrien. Occhio anche all’Arsenal e al Liverpool mentre Allegri dovrà farsene una ragione. Il suo pupillo andrà via, la Juve perde (numeri alla mano) il suo miglior centrocampista. Uno dei modi peggiori per cominciare la prossima annata, ma la società non poteva fare molto dinanzi a questa offerta.

La Juve lavorerà sul mercato per sostituirlo: il sogno è Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza 2024 con la Lazio, l’alternativa è Frattesi mentre l’opzione low cost è il rientro dal prestito di Rovella.